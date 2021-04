Incidente ad Aviano: scontro auto-furgone vicino a base Usaf/ Morto automobilista

Un incidente mortale è avvenuto stamane in quel di Aviano, vicino alla base militare Usaf. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, attorno alle ore 10:30 di oggi, in quel di Via Pordenone, un automobilista è morto dopo essersi scontrato in maniera violenta contro un camion. In base alla ricostruzione effettuata e stando anche alle immagini circolanti sul web, l’auto si sarebbe scontrata frontalmente con il mezzo pesante, e dopo l’impatto, la vettura si sarebbe capovolta, facendo un volo di circa 30 metri .

Conferenza stampa EMA AstraZeneca/ Diretta streaming video 23 aprile: basta una dose?

Uno scontro violentissimo, non si sa se causato dall’alta velocità di uno dei due mezzi, da un guasto tecnico o da una distrazione, fatto sta che ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo più leggero, morto praticamente sul colpo. Quando infatti i soccorsi sono intervenuti, a cominciare dai vigili del fuoco di Pordenone e dagli uomini del 118, l’uomo è stato estratto dalle lamiere ma era già senza vita: troppo gravi le ferite riportate subito dopo l’imbatto.

Montaruli vs Librandi/ “Tuo stipendio non è reddito di cittadinanza di lusso!”

INCIDENTE MORTALE AD AVIANO, UN MORTO ANCHE IN PROVINCIA DI BAT

Sul posto si sono recati anche i pompieri della base militare americana, nonché l’ambulanza, l’elisoccorso e i militari dell’arma dei carabinieri della compagnia locale. Subito dopo aver messo in sicurezza l’area ed effettuati i rilievi del caso, la strada è stata riaperta al traffico. Da segnalare anche un altro incidente mortale, avvenuto in questo caso nella giornata di ieri in quel di Trinitapoli, in provincia di Barletta, Trani, Andria (in Puglia). Un ragazzo di soli 23 anni originario della Romania, era a bordo della sua bicicletta quando è stato investito, anche se la dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita con certezza. Il giovane, che di mestiere fa il bracciante agricolo, è stato soccorso ancora cosciente e portato successivamente presso l’ospedale di Andra dopo un precedente ricovero a Barletta. Con il passare del tempo le sue condizioni fisiche sono però precipitate, e alla fine lo stesso è morto.

LEGGI ANCHE:

Richeldi: “Vaccinati trasmettono ancora il covid”/ “Obbligo delle mascherine resta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA