INCIDENTE AD UN’AUTO BLU A MILANO/ Via Antonini, coinvolto bambino di 9 anni

Gravissimo incidente ad un’auto blu a Milano nella serata di venerdì. L’impatto, avvenuto alle ore 23:30 in via Antonini, alla periferia della città, ha interessato tre auto. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, ad avere la peggio è stato un bambino di 9 anni, ricoverato in gravi condizioni al Policlinico. Il piccolo, che viaggiava a bordo dell’auto blu blindata coinvolta nell’impatto – ha riportato dei traumi importanti al volto. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, che una volta estratto il bambino dall’auto blu blindata, intestata ad una società privata e dotata di lampeggiante, lo hanno intubato e trasportato in ambulanza in ospedale. Il bambino è attualmente ricoverato e la prognosi resta riservata, ma da indiscrezioni provenienti da fonti sanitarie sarebbe fuori pericolo.

INCIDENTE AD UN’AUTO BLU A MILANO

Ulteriori dettagli rispetto all’incidente verificatosi ieri sera nel capoluogo meneghino sono stati forniti da Milano Today. Il bimbo di 9 anni a bordo dell’auto blu sarebbe stato incosciente quando i soccorritori sono arrivati sul posto. Il piccolo viaggiava su una Mercedes classe S in compagnia del padre, un uomo di 60 anni trasferito a sua volta in ospedale in codice giallo. Nell’impatto è stato coinvolto un altro Mercedes sul quale viaggiavano altre tre persone, nessuna delle quali in gravi condizioni, nonché un’automobile marca Honda, parcheggiata a bordo strada che in quel frangente non era occupata da nessuno. Dalle ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia giunti sul posto, sembra che l’urto sia stato molto violento, al punto che l’autoblu è finita a diverse decine di metri di distanza dal punto dell’impatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA