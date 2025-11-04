Incidente Adriano Pappalardo in parapendio: nel 2016 lo schianto sul litorale pontino e la paura. Poi la ripresa con la riabilitazione

Incidente Adriano Pappalardo in parapendio: ricoverato a Latina

Una vita avventurosa, vissuta sempre al massimo, e non priva, in alcune occasioni, di pericoli. Come quando il 3 agosto del 2016, Adriano Pappalardo subì un grave incidente, schiantandosi a terra con il parapendio. Il cantante, che stava passando qualche giorno sul litorale pontino, aveva deciso di animare la sua estate con un volo che avrebbe ricordato per tutta la vita. Schiantatosi a terra, il cantante è stato trasferito immediatamente all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo poco dopo.

Nonostante ciò, l’artista ha riportato diversi traumi, riuscendo comunque in pochi mesi a ristabilirsi quasi completamente, dopo un periodo di riabilitazione. “Sono miracolato” ha più volte affermato Pappalardo, che crede di essere stato protetto dalla mamma, proprio nel giorno dell’anniversario della sua morte. Nonostante le ferite riportate, infatti, le cose sarebbero potute andare molto peggio per Adriano.

Incidente Adriano Pappalardo in parapendio: “Mi sono schiantato a terra”

Adriano Pappalardo nel 2016 ha rischiato di morire dopo un incidente in parapendio. Raccontando quanto accaduto, qualche anno dopo ha rivelato a “La volta buona”: “Non mi sentivo sicuro, ma mi sono lanciato lo stesso. Mi sono schiantato sul terreno battuto. Ho rischiato di brutto, sono miracolato”. L’incidente di Adriano Pappalardo in parapendio è avvenuto a Norma, sul litorale pontino: il cantante è stato poi trasferito proprio a Latina, dove sono state riscontrate ferite e contusioni alla tibia e diverse fratture costali e contusioni.

Un quadro sicuramente complesso, ma nonostante questo Pappalardo è stato dichiarato non in pericolo di vita. In pochi mesi, infatti, è tornato a star bene. Non si è trattato di una prima volta per Adriano Pappalardo, che già nel 2011 aveva subito un incidente simile ma in quell’occasione in deltaplano. Grande, infatti, la passione dell’artista e autore di “Ricominciamo” per il volo.