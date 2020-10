Incidente Adua del Vesco/ Cassa d’acqua sul piede: zoppicante e dolorante (Gf Vip 5)

Piccolo incidente avvenuto ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 5, con protagonista Adua Del Vesco, che da ieri si è decisa a farsi chiamare Rosalinda Cannavò (il suo vero nome). Come riferito da numerose testate online, a cominciare dai colleghi di Fanpage, al termine della tredicesima diretta del Gf Vip 5, Rosalinda/Adua si è ferita dopo che una cassa di bottiglie di vetro le è caduta addosso ad un piede. Fortunatamente si è trattata di una semplice contusione, e la concorrente non ha subito alcun taglio ne tanto meno una frattura, ma il dolore è stato tanto, così come lo spavento. A soccorrere la splendida concorrente dagli occhi di ghiaccio è stato il coinquilino Massimiliano Morra, che l’ha aiutata a camminare, facendola poi adagiare sul divano. “Sono cadute le bottiglie di acqua addosso ad Adu – le parole di Maria Teresa Ruta – l’hanno portata subito in braccio a letto con il ghiaccio”. Andrea ha risposto: “Lei ha la pelle delicatissima e si gonfia subito, per questo è diventata viola”.

ADUA DEL VESCO, NOTTE DOLORANTE: “NON RIESCO A CAMMINARE”

Enock ha proseguito: “Adesso non cammina, ma magari già domani o mercoledì potrà farlo” quindi di nuovo Andrea: “Il livido viene subito su una pelle così, è normale anche che abbia il dolore”. Infine Francesco, che ha sottolineato come nella sfortuna, Rosalinda/Adua sia stata fortunata: “Il vetro è pesante ed è stato un bel colpo. Per fortuna non si è tagliata”. Il dolore è durato a lungo per la povera concorrente visto che alle 3 di notte, come si legge sul sito di Giuseppe Porro, Rosalinda/Adua è provata a scendere dal letto per camminare, ma ha continuato a zoppicare, lamentandosi del dolore: “Sento molto male quando carico il peso purtroppo – ha commentato parlando con gli inquilini – però se sto ferma non vorrei fosse peggio ancora“. Polemica social nei confronti della contessa Patrizia De Blanck, “colpevole” di essere rimasta a tavola a mangiare mentre Adua si infortunava.



© RIPRODUZIONE RISERVATA