Si temono diverse vittime a seguito dell‘incidente aereo avvenuto in quel di Ahmedabad, in India. Il velivolo era diretto all’aeroporto di Londra, Gatwick, e trasportava più duecento persone: c’è il rischio che siano tutte decedute. Come riferisce l’emittente britannica BBC, si tratta di un aereo della compagnia Air India 171, che era decollato proprio da Ahmedabad e che doveva raggiungere l’Inghilterra. A confermare la notizia è stato il presidente di Air India, Natarajan Chandrasekaran, attraverso la propria pagina X: “Con profondo dolore confermo che il volo Air India 171, operante tra Ahmedabad e Londra Gatwick, è stato coinvolto oggi in un tragico incidente. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie e ai cari di tutti coloro che sono stati colpiti da questo evento devastante”.

Terremoto oggi, 12 giugno 2025 Canale di Sicilia M 2.1/ Ultime Ingv: nessun comune entro 20 km dall’epicentro

E ancora: “In questo momento, il nostro obiettivo principale è sostenere tutte le persone colpite e le loro famiglie. Stiamo facendo tutto il possibile per assistere le squadre di intervento in caso di emergenza sul posto e per fornire tutto il supporto e l’assistenza necessari alle persone colpite. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena riceveremo informazioni più verificate. È stato attivato un centro di emergenza e un team di supporto è stato istituito per le famiglie che necessitano di informazioni”.

Million Day, numeri vincenti di oggi 12 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

INCIDENTE AEREO INDIA, IL VIDEO DELLO SCHIANTO

In rete è già stato postato un video inquietante in cui si vede appunto lo stesso aereo mentre cerca a fatica di alzarsi in volo, per poi perdere sempre più terreno e schiantarsi in una gigantesca polvere di fumo e fuoco. L’aereo avrebbe dovuto raggiungere Londra alle ore 18:25 locali di oggi, e attraverso una dichiarazione su X l’aeroporto di Gatwick ha fatto sapere che: “Possiamo confermare che il volo AI171, precipitato in partenza oggi dall’aeroporto di Ahmedabad, sarebbe dovuto atterrare a Londra Gatwick alle 18:25”.

Bollettino polline e qualità dell’aria oggi, 12 giugno 2025/ Aria pesante a Genova, oleacee in Basilicata

Purtroppo non si hanno notizie certe sul numero di vittime, ma si parla di almeno 242 persone a bordo (i posti totali sarebbero 256) e il ministro dell’aviazione indiano Kinjarapu Ram Mohan Naidu, ha spiegato che: “Siamo in stato di massima allerta. Sto monitorando personalmente la situazione e ho dato istruzioni a tutte le agenzie aeronautiche e di pronto intervento di intervenire rapidamente e in modo coordinato. Le squadre di soccorso sono state mobilitate e si sta facendo tutto il possibile per garantire che aiuti medici e di soccorso arrivino rapidamente sul posto. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolti a tutti coloro che si trovano a bordo e alle loro famiglie”.

INCIDENTE AEREO INDIA, L’AEREO CHE È CROLLATO AL SUOLO

Protagonista dell’incidente è un Boeing 787-8 Dreamliner, un aereo di media grandezza lungo 57 metri con un’apertura alare di 60 metri, un velivolo che nel recente passato è volato più volte in Europa, in particolare fra Parigi, Amsterdam e Francoforte, ma anche Tokyo e Melbourne, di conseguenza parliamo di un aereo rodato: cosa è successo? Ovviamente è ancora presto per dirlo e solo nelle prossime settimane si capirà cosa è avvenuto dopo accurate indagini.

Sembra inoltre davvero difficile, vedendo le immagini, che qualche persona sia sopravvissuta e soprattutto non è da escludere che dopo l’incidente l’aereo abbia colpito qualche edificio residenziale, aumentando ulteriormente il numero delle persone che hanno perso la vita. Secondo quanto rivelato dal sito di tracciamento Flightradar24, l’ultimo segnale mandato dall’aereo sarebbe stato dato a 625 piedi, 190 metri, “pochi secondi dopo il decollo”. Al momento tutti i voli in partenza e in arrivo dall’aeroporto di Ahmedabad sono stati sospesi: ovviamente attendiamo informazioni più certe per cercare di capire cosa sia accaduto, a cominciare dal numero di vittime ed eventualmente comprendere se vi fossero degli italiani a bordo. Più in basso trovate infine il video drammatico dello scontro, con l’aereo che perde quota fino a schiantarsi al suolo.