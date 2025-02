Un nuovo incidente aereo si è verificato nelle scorse ore negli Stati Uniti, precisamente in quel di Philadelphia: un piccolo aereo bimotore per il trasporto sanitario si è schiantato nella serata di venerdì 31 gennaio 2025, la scorsa notte in Italia, nel quartiere nord est della nota metropoli a stelle e strisce, causando una violenta espulsione. Stando a quanto riferito dalla CNN a bordo vi erano una bimba e la sua mamma, entrambe decedute dopo lo schianto, così come le altre quattro persone La piccola vittima era una paziente pediatrica che stava rientrando in Messico dopo che era stata curata appunto a Philadelphia, così come fatto sapere da Shai Gold, portavoce dell’operatore di volo Jet Rescue Air Ambulance.

DEEPSEEK vs OpenAI/ La contromossa di una guerra (Cina-Usa) dove guardiamo il dito ma non la luna

Il velivolo che si è schiantato era di preciso un Learjet che stava dirigendosi verso l’aeroporto Springfield-Branson nel Missouri, dove avrebbe dovuto fare rifornimento, per poi decollare nuovamente con destinazione Tijuana, in Messico. Le altre quattro persone a bordo erano il pilota, il copilota, oltre ad un medico e ad un paramedico, tutti cittadini messicani secondo quanto fatto sapere dal ministero degli esteri del Messico. “Al momento non possiamo confermare che ci siano sopravvissuti”, ha fatto sapere la stessa compagnia aerea, e quasi sicuramente sono tutti deceduti.

SCENARIO GAZA/ Il piano del Qatar spiazza la destra religiosa in Israele, Trump e bin Salman

INCIDENTE AEREO PHILADELPHIA: COSA E’ SUCCESSO?

L’aereo era decollato alle ore 18:00 locati, e una volta che ha raggiunto i 1.650 piedi è iniziato a precipitare, anche se non è ben chiaro cosa sia accaduto, forse un guasto meccanico, una delle cause più probabili in queste situazioni: in ogni caso è stata aperta una indagine da cui si comprenderà chiaramente cosa sia accaduto. A causa dello schianto, avvenuto in un quartiere di Philadelphia ricordiamo, diverse case e anche auto sono stati colpiti dai detriti, così come fatto sapere dal sindaco Cherelle Parker attraverso una conferenza stampa tenutasi nella serata di ieri e attraverso cui ha fatto sapere che: “non abbiamo notizie sul numero di vittime”.

DA TRUMP AL GAS/ E gli indizi di uno scontro Usa-Ue con l'Italia in mezzo

L’emittente KYW segnala diverse persone ferite, precisamente vi sarebbero sei pazienti che sono stati portati al Temple University Hospital-Jeanes Campus, nessuno comunque in gravi condizioni. “Al momento non verranno rilasciati nomi finché i familiari non saranno stati avvisati”, ha fatto sapere Jet Rescue in una dichiarazione. “La nostra preoccupazione immediata è per la famiglia del paziente, il nostro personale, le loro famiglie e altre vittime che potrebbero essere state ferite a terra. Ulteriori informazioni saranno rilasciate non appena disponibili”.

INCIDENTE AEREO PHILADELPHIA: LA SITUAZIONE IN CITTÀ E LE TESTIMONIANZE

Stando a quanto riferito dal corpo dei vigili del fuoco di Philadelphia, l’incendio è sotto controllo e le fiamme sono state domate, ma le strade restano chiuse nella zona di Cottman e Bustleton Avenue. Anche il vicino aeroporto Northeast Philadelphia è stato chiuso, per poi essere riaperto una volta che l’emergenza è rientrata. Evacuato invece il Roosevelt Mall, uno dei più grandi centri commerciali della città, anche se non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti. Sulla vicenda si è espresso il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che attraverso il social Truth ha commentato: “È così triste vedere l’aereo precipitare a Philadelphia, Pennsylvania. Altre anime innocenti perse. La nostra gente è totalmente coinvolta. I soccorritori stanno già ricevendo il merito di aver fatto un ottimo lavoro”.

Sul posto si sono già recati gli uomini della FAA e del National Transportation Safety Board per ricostruire l’incidente, anche se come detto sopra, l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un malfunzionamento dell’aereo. Un testimone ha infatti spiegato di aver visto una “grande palla di fuoco nel cielo. Ero al lavoro e tutto quello che ho potevo vedere è stata questa grande palla di fuoco nel cielo. Letteralmente, abbiamo sentito un botto forte, forte. Ha scosso l’intero edificio”. E’ probabile quindi che l’aereo fosse già in fiamme per poi schiantarsi a terra: ma cosa è accaduto di preciso?