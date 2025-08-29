Incidente Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: video choc dello schianto e lacrime ex Grande Fratello: "Visto morte in faccia e strappato la gamba"

Incidente Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli del Grande Fratello, video choc dello schianto: cos’è successo e come stanno

Terribile incidente Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli negli Stati Uniti D’America, gli ex concorrenti del Grande Fratello sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale che hanno documentato con dei video choc e sconvolgenti sui social. Le immagini sono scioccanti ma per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche e tragiche. A spiegare cos’è successo nel dettaglio è stato Alfonso con una serie di Instagram Stories visibilmente scosso e teso ha rivelato che il van in cui viaggiano si è ribaltato, forse a causa di una ruota scoppiata.

L’incidente Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli è avvenuto a Las Vegas, negli USA, dove la coppia si trova in vacanza quando il van in cui viaggiavano insieme ad altri turisti si è ribaltato. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato in lacrime che il van si è ribaltato forse a causa di un pneumatico scoppiato o di una ruota esplosa. “Il van ha frenato e poi si è ribaltato” ha ammesso Alfonso prima di aggiungere che nella confusione generale il suo primo pensiero è stato per Chiara e subito dopo ha raggiunto il vetro anteriore per cercare di spaccarlo ed uscire ma senza riuscirci e quindi ha cercato di sfondare il vetro a calci e pugni ferendosi.

Alfonso D’Apice e il racconto in lacrime dell’incidente: “Abbiamo visto la morte in faccia”

In lacrime e visibilmente scosso, Alfonso D’Apice ha poi aggiunto come stanno lui e Chiara Cainelli dopo l’incidente: “La mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba e tagliato la mano” Il giovane campano, sempre stando al suo racconto, avrebbe riportato una contusione e dei taglia profondi alla gamba ma per fortuna non ci sono state conseguenze ben più serie e gravi mentre Chiara sembra essere illesa. Dopo il drammatico raccontato dello schianto, documentato con foto e video su Instagram, Alfonso D’Apice si è sciolto in lacrime: “Non abbiamo avuto fortuna durante queste vacanze…prima i problemi con il passaporto adesso questo. Abbiamo visto la morte in faccia”



