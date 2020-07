Incidente Altamura-Ruvo di Puglia: 4 morti/ Camion contro auto, schianto frontale

Un terribile incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 17 luglio sulla strada provinciale 151 che collega Altamura a Ruvo di Puglia. Quattro le persone che hanno perso la vita. Lo riferisce Quotidiano.net che ripercorre le tappe relative al tragico sinistro nel quale sarebbero stati coinvolti una vettura ed un mezzo pesante. Fatale proprio lo scontro tra l’auto con il camion. Le vittime sarebbero state tutte e bordo del primo mezzo. L’incidente secondo le ricostruzioni si sarebbe consumato intorno all’ora di pranzo a circa 20 chilometri dal centro abitato di Altamura, al km 20+500. Dalle prime informazioni si sarebbe verificato uno scontro tra l’auto ed il camion, coinvolti in un tremendo scontro frontale che non avrebbe lasciato scampo alle persone presenti a bordo del mezzo più piccolo. Illeso, invece il conducente del camion che è stato comunque trasportato in ambulanza all’ospedale Perinei per tutti gli accertamenti del caso.

INCIDENTE ALTAMURA-RUVO DI PUGLIA, AUTO CONTRO CAMION: 4 MORTI

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre i corpi delle vittime dall’auto coinvolta e provveduto alla loro identificazione. Stando a quanto reso noto da Quotidiano.net, si tratterebbe di Lorenzo Fraccalvieri, anziano di 84 anni, che era alla guida di una Peugot 208. Con lui anche Rosa Cammisa, 51 anni, sua sorella Filomena Francesca di 38 anni e il compagno convivente di quest’ultima, Saverio Artellis di 40 anni. Tutte le vittime erano di Altamura mentre l’auto sulla quale erano a bordo proveniva da Ruvo. Secondo le ricostruzioni, la vettura avrebbe sbandato per poi schiantarsi contro il camion che era diretto a una cava, dove avrebbe dovuto scaricare pietre e materiale edile che stava trasportando. Lo schianto sarebbe stato violentissimo ed inevitabile. I corpi delle vittime si trovano ora in obitorio ad Altamura ed a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso.



