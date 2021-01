Incidente American Magic/ Video Prada Cup, Patriot si ribalta: danni a prua, team ok

VIDEO INCIDENTE AMERICAN MAGIC: PATRIOT SI RIBALTA

Si è chiusa con il brivido la terza giornata della Prada cup 2021: come si vede nel video, nel corso dell’ultima regata per il secondo round robin gli statunitensi di American Magic sono incappati in un terribile incidente, da cui la loro imbarcazione Patriot ha riportato gravissimi danni, concentrati soprattutto a prua. Eravamo dunque al gran finale di questa nuovo appuntamento della Prada cup, competizione che anticipa l’America’s Cup di marzo: nella regata conclusiva del secondo round, American Magic viaggiava saldamente in testa registrando un vantaggio di circa 40 secondi su Luna Rossa e tutto pareva già apparecchiato per una bellissima quanto meritata vittoria del team a stelle e strisce. Poi l’imponderabile: una brusca virata al Gate 5, una folata di vento imprevista e l’imbarcazione americana si impenna pericolosamente, prima di flettersi alla sua sinistra e crollare tra i flutti dell’oceano. Come si vede nelle immagini, la situazione si è fatta subito drammatica: con l’imbarcazione che rischiava di inabissarsi, subito è partita la macchina dei soccorsi con l’immediato intervento di polizia, subacquee, guardia costiera e degli altri team presenti alla Prada Cup (anche Luna Rossa, formalmente in gara ha subito mandato un gommone per soccorrere il team di American Magic). Per fortuna l’equipaggio è stato velocemente tratto in salvo, e il punto assegnato a Luna Rossa, ma per le sorti di Patriot si è a lungo temuto il peggio.

VIDEO INCIDENTE AMERICAN MAGIC: GRAVI DANNI ALLA BARCA STATUNITENSE

Con l’incidente di American Magic nel corso del secondo round robin della Prada Cup 2021 si è davvero tenuto il peggio per Patriot, imbarcazione che si Era candidata ad essere rivale del Team New Zealand nella prossima edizione dell’America’s Cup. Come abbiamo detto, dopo lo schianto sulle onde del mare, subito si è intervenuto per mettere in salvo i marinai, in balia delle correnti, con grande successo, ma per l’imbarcazione le operazioni di salvataggio e recupero si sono state molto complesse. Patriot infatti ha rischiato veramente di affondare: l’imbarcazione ha infatti subito imbarcato una grande quantità d’acqua e nonostante l’utilizzo di pompe e sistemi di galleggiamenti, ci è voluto quasi un’oretta e mezza prima di far risalire dalle onde la barca americana. Solo dopo ancora grandi operazioni di recupero, Patriot è stata finalmente riportata al porto, dove il team di American Magic ha potuto constatare una grande quantità di danni gravissimi, specie a prua. Sarà dunque difficile per il team statunitense ora correre i ripari, ma rispetto al possibile epilogo di tale terribile incidente, vi è davvero da tirare un sospiro di sollievo oggi.

