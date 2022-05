Incidente asilo L’Aquila/ Il sindaco: “Sostegno psicologico a bambini e genitori”

Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 20 maggio 2022, per commentare la tragedia dell’incidente all’asilo, dove un’automobile ha travolto alcuni bambini, uccidendone uno. Il primo cittadino ha asserito: “Una tragedia assoluta, più passa il tempo e più si razionalizza e si capisce la portata di questo dramma. In questa fase dobbiamo occuparci del doveroso ricordo del bambino deceduto, aiutando e sostenendone la famiglia. Dopodiché, dobbiamo trarre spunto da questo episodio per gestire ancora meglio la sicurezza dei luoghi in cui vanno i nostri figli”.

PIERLUIGI BIONDI, SINDACO DELL’AQUILA: “DOBBIAMO AIUTARE I BAMBINI”

Nel prosieguo del suo intervento a “Storie Italiane”, il sindaco Pierluigi Biondi ha affermato: “Dobbiamo garantire il sostegno psicologico ai bambini che hanno assistito a questo dramma, alle loro famiglie e anche alla mamma che involontariamente si è resa protagonista negativa di questa vicenda. Intanto, stiamo trasferendo i bambini altrove per cercare di consentire loro di riacquistare un po’ di normalità e allontanarli dal luogo in cui si è consumato questo evento tanto impattante dal punto di vista emotivo. In quel plesso scolastico ci sono due diversi livelli di istruzione: c’è il nido fino a due anni, di competenza del Comune, e c’è la scuola dell’infanzia, di competenza del Miur”.

