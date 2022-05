Incidente asilo L’Aquila/ Sindaco Biondi: “5 bimbi feriti stanno meglio”

Novità importanti e positive in merito all’incidente presso l’asilo dell’Aquila, dove purtroppo nei giorni scorsi un’auto in sosta ha sfondato un cancello che delimitava l’area gioco dei bambini, travolgendone 6: nell’impatto ha perso la vita il piccolo Tommaso, 4 anni, i cui funerali si sono svolti sabato, e altri cinque suoi amichetti sono rimasti feriti. Pierluigi Biondi, sindaco della città abruzzese, ha riferito a “La Vita in Diretta” che le loro condizioni di salute sono decisamente migliori rispetto ai giorni precedenti: “Ho parlato con le direzioni sanitarie del Bambino Gesù e del Gemelli, tutte le situazioni sono in miglioramento – ha sottolineato –. Intanto, le indagini andranno avanti e noi saremo a disposizione della magistratura come abbiamo fatto anche in altre vicende”.

Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 23 maggio 2022

INCIDENTE ASILO L’AQUILA: VENERDÌ ESEGUITI GLI ULTIMI RILIEVI SUI LUOGHI E SULL’AUTO

Nel prosieguo de “La Vita in Diretta” è stato riferito, sempre a proposito dell’incidente avvenuto presso l’asilo dell’Aquila, che nella giornata di venerdì scorso sono stati effettuati gli ultimi rilievi sui luoghi e sull’auto e la donna che aveva parcheggiato la macchina “ha confermato di essere uscita dall’automobile, di aver inserito la marcia e non il freno a mano, aggiungendo che probabilmente è stato il suo stesso figlio di 12 anni, presente a bordo in quel frangente, a disinserire la marcia, per errore o forse per gioco”.

LEGGI ANCHE:

Luca Rudatis, morto da solo in auto/ Papà: "Viveva lì e beveva, ma non lo sapevamo"Giuseppe Pedrazzini, nipote Valentino/ "La sua famiglia ci ha bloccato il telefono"

© RIPRODUZIONE RISERVATA