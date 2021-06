Incidente autostrada A14 oggi: 3 tir coinvolti/ Grottammare: due morti e un ferito

Un drammatico incidente si è verificato attorno alle 12.30 di oggi, lunedì 28 giugno 2021, sull’autostrada A14, all’altezza di Grottammare: in particolare, stando a quanto ricostruito dai colleghi del “Corriere Adriatico”, a scontrarsi sarebbero stati tre mezzi pesanti, con uno di questi che avrebbe preso fuoco. Un vero e proprio inferno a cielo aperto, che ha originato code interminabili, peraltro aggravate dalla presenza di un cantiere proprio nell’area oggetto dello scontro.

Peraltro, giunge voce che il sinistro avrebbe registrato purtroppo anche il coinvolgimento di un motociclista, rimasto ferito e soccorso in codice rosso con l’ausilio dell’eliambulanza che avrebbe calato con il verricello un rianimatore, è atterrato direttamente sulle corsie dell’autostrada. Nell’impatto, peraltro, hanno perso la vita altre due persone, a conferma della tragicità del bilancio di un pomeriggio di inizio estate che si è trasformato in una nuova, triste pagina di cronaca nera del nostro Paese.

AUTOSTRADA A14 INCIDENTE OGGI A GROTTAMMARE: LUNGHE CODE

Il traffico è completamente bloccato, per consentire ai soccorsi di intervenire in aiuto delle persone coinvolte nel sinistro. Si sono così create lunghe file sull’autostrada A14 all’altezza di Grottammare, area, come anticipato, già ampiamente interessata da rallentamenti a causa di alcuni lavori di manutenzione generale in corso in questi giorni. Peraltro, i vigili del fuoco accorsi sul luogo stanno ancora eseguendo le operazioni di spegnimento di un camion. Con loro, sono presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione del settimo tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

L’ultimo aggiornamento disponibile e risalente a una manciata di minuti fa, riporta la notizia di oltre tre chilometri di incolonnamenti sotto il sole, due dei quali in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di San Benedetto del Tronto. Il consiglio, rivolto a tutti coloro che si stiano dirigendo verso Ancona, è quello di prendere l’uscita della stazione di val Vibrata, percorrere la strada statale 16 Adriatica e fare poi rientro in autostrada al casello di Grottammare, così da evitare di restare imbottigliati e attendere per ore in auto di potere transitare regolarmente.



