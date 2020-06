Incidente Azzano Mella: 26enne morto a Brescia/ Devastante frontale auto-camion

Gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in quel di Azzano Mella, località in provincia di Brescia: un giovane di soli 26 anni è morto a bordo della sua auto. La vittima si è scontrata frontalmente con un camion, un impatto violentissimo che non ha purtroppo lasciato scampo al guidatore dell’automobile. L’episodio, riportato stamane da numerosi quotidiani online, è avvenuto di preciso alle ore 6:30 ad Azzano, lungo la strada provinciale IX, nei pressi della rotonda che porta a via Padre Pio. Coinvolta la Ford Fiesta della giovane vittima, e un camion Scania G400, guidato da un uomo di 56 anni, rimasto fortunatamente illeso. Una volta chiamati i soccorsi, sul luogo dell’incidente si sono recati gli uomini del 118 con un’auto medica e un’ambulanza, nonché gli agenti della polizia stradale d’Iseo. In base ad una prima ricostruzione, pare che i due mezzi siano venuti a contatto in prossimità di una curva, e dopo lo scontro l’auto sarebbe stata completamente distrutta, finendo poi la sua corsa contro il guard rail, diversi metri dopo l’impatto.

INCIDENTE AZZANO MELLA: NULLA DA FARE PER IL 26ENNE

Devastante la scena che si è palesata ai soccorritori una volta giunti sul luogo, con la Ford Fiesta distrutta soprattutto sul lato guidatore, a conferma di quanto lo stesso 26enne non abbia avuto scampo. Non è chiaro di chi siano le responsabilità, ne tanto meno se sia stata l’auto ad invadere la corsia opposta o il camion. Non è da escludere una distrazione, un azzardo, o semplicemente un colpo di sonno, tipico soprattutto delle prime luci dell’alba. Da segnalare infine un incidente sull’autostrada ligure A12, precisamente un tamponamento avvenuto nelle località fra Chiavari e Rapallo, e che ha visto coinvolti tre diversi mezzi. A causa dello scontro, due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo, non in gravi condizioni, presso il pronto soccorso di Lasagna. L’incidente ha causato lunghe code.



