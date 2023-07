Incidente Belluno/ Testimone: “Disastro di corpi sulla strada, l’investitrice subito dopo fumava”

A Morning News il caso del gravissimo incidente stradale di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Il programma di Canale 5 ha intervistato la signora Nicoletta, una donna che abita nella zona dell’investimento, e che ha spiegato: “E’ stata una scena a dir poco impressionante, ho visto tutte queste persone… i sanitari che stavano cercando di rianimare i bambini, la mamma era sconvolta, accovacciata e seduta, ho visto la ragazza che era sugli scalini, impassibile, guardava la scena da lì, poi però sono dovuta andare via perchè dovevo lavorare”.

Raffaele Morelli: “Viviamo con una telecamera incorporata”/ “Dai genitori troppi sensi di colpa”

E ancora: “Quando l’ho vista era passata circa una mezz’ora dall’incidente – dice riferendosi all’investitrice – io l’ho vista prima seduta sui gradini poi si è alzata per guardare, impassibile“. La signora Nicoletta ha raccontato inoltre che il cugino ha sentito Angelika Hutter urlare da sola, forse era al telefono e poco prima si era fermata a prendere l’acqua alla fontana: “Dopo averla presa è passata da sotto la stalla di mia cugino e lui l’ha sentita urlare, poi è risalita in auto, è ritornata sul ponte e poi ha girato nell’ultimo spiazzo disponibile ed è tornata indietro, infatti ha sfiorato una mia amica che stava uscendo con l’auto. Inizialmente stava andando in una direzione, poi ha girato, ed è tornata qui”.

Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser?/ Foto sospetta sui social "cappellino e scarpe da bambino"

INCIDENTE BELLUNO: “DA NONNO E PAPA’ NON ME LA SONO SENTITA…”

Morning News ha parlato anche con un testimone che è arrivato sulla scena subito dopo l’incidente della provincia di Belluno: “Ho visto un disastro di corpi sulla strada, la signora anziana era già morta, e anche il genero era morto. L’investitrice era seduta sugli scalini della casa di fronte e fumava. Da nonno e papà non mi sentivo di andare vicino ad una persona del genere. Il bambino era malmesso, il nonno aveva le mani nei capelli, un urlo straziante, diceva ‘Mi hanno distrutto la famiglia’. Io ho osservato un attimo e ho visto questa ragazza seduta”, ha ribadito.

LEGGI ANCHE:

Annalisa Minetti: "I miei figli 24 ore su 24 con me nonostante la cecità"/ "Vedere il loro viso mi manca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA