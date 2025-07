Un incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato stamane in quel di Crespellano, non troppo distante da Bologna: un’autocisterna che conteneva GPL è esplosa. Purtroppo l’autista del mezzo pesante non ce l’ha fatto, deceduto a seguito della deflagrazione e nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto, una Toyota Yaris. Secondo la ricostruzione riportata da TgCom24.it, sembra che il camion GPL abbia urtato la piccola auto giapponese per poi finire fuori strada vicino al parcheggio Gls, per poi appunto esplodere.

L’incendio che ne è scaturito è stato spettacolare nella sua drammaticità, con delle fiamme che hanno svettato altissime, visibili da grande distanza. Purtroppo l’autista è rimasto incastrato nel mezzo, e nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi alla fine è stato dichiarato morto proprio a seguito dell’esplosione che lo ha investito in pieno. La strada è stata chiusa per via delle problematiche che sono emerse, nonché per il recupero della salma, ma a breve, una volta terminate tutte le procedure di rito e una volta che la zona verrà dichiarata, sarà riaperta.

AUTOCISTERNA GPL ESPLOSA A BOLOGNA: COSA E’ SUCCESSO

Inizialmente, come fa notare Il Giorno, l’autista era stato dato per disperso, molto probabilmente per via dell’ammasso di rottami in cui si è trasformato il camion dopo l’esplosione: solo in seguito i soccorritori l’hanno ritrovato ancora nella cabina di guida. Le persone a bordo della Yaris fortunatamente sono rimaste solo lievemente ferite, mentre sono state numerose le persone che hanno udito il boato ma anche che hanno visto quanto accaduto, a cominciare da un lavoratore di un capannone vicino che ha spiegato di aver sentito 3 o 4 esplosioni, e di aver visto anche un altro furgone danneggiato dalla deflagrazione.

L’episodio giunge a pochi giorni da una vicenda molto simile, quella avvenuta a Roma la settimana scorsa: un’autocisterna Gpl era esplose per un errore durante la fase di rifornimento, causando la morte di una persona e il ferimento grave dell’autista.