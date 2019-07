Incidente Bottas GP Germania 2019/ Video F1: finlandese a muro, disastro Mercedes

Anche le grandi piangono. Disastro Mercedes nel GP di Germania 2019. C’è poco da sorridere in casa Ferrari, considerando l’incidente di Charles Leclerc e le difficoltà patite da Sebastian Vettel, ma anche i campioni del mondo in carica soffrono. Prima l’incidente di Lewis Hamilton, che ha buttato all’aria una gara che sembrava già vinta, poi quello di Valtteri Bottas. Il pilota finlandese era in lotta per il terzo posto dietro Verstappen, Kvyat e Stroll, poi a pochi giri dal termine ha perso la posteriore sinistra alla prima curva. Ci era arrivato a tutta velocità dopo il rettilineo, senza però accorgersi che la posteriore sinistra era finita in una parte bagnata della pista, quindi è andato in sovrasterzo, ha perso il controllo della Mercedes ed è finito a muro. Si rivedono i pugni di Toto Wolff, che non ha potuto fare altro che imprecare ai box per l’incidente del suo pilota. Una piccola sbavatura è risultata decisiva, in modo negativo, per Bottas che fino a quel momento aveva resistito per restare in lotta, come si evince dal video.

VIDEO INCIDENTE BOTTAS GP GERMANIA 2019: MERCEDES A MURO

Era dal 2015 che Valtteri Bottas non era protagonista di un incidente-uscita di gara. Quella volta la gara era in Russia, stavolta in Germania. Grande la delusione del pilota della Mercedes, che non è nemmeno passato dai box. Al 56esimo giro è andato a sbattere duramente alla veloce curva 1 mentre provava ad attaccare Stroll, la stessa del testacoda di Hamilton. E così Bottas perde anche una grande occasione in chiave classifica. Considerando i problemi patiti da Lewis Hamilton, il pilota finlandese poteva recuperare terreno nella graduatoria piloti e quindi conquistare punti importanti per il Mondiale. E invece dopo una gara complicata, nella quale è stato a tratti troppo “timido” (che può tradursi anche in prudenza), ha provato ad attaccare al momento giusto, finendo poi fuori pista per un errore banale per un pilota della sua esperienza.

#GermanGP 🇩🇪 | 💥 Valtteri Bottas se pegó en la curva 1 y cerró un catastrófico domingo para Mercedes.pic.twitter.com/tphp5wFklh — Pilotos de Primera (@pilotosdprimera) July 28, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA