Incidente Bottas-Russell GP Imola 2021/ Video Formula 1: dito medio e lite tra piloti

Incidente al Gp Imola 2021 tra Valtteri Bottas e George Russell e lite tra i due piloti all’uscita dai loro abitacoli. Prima i momenti di paura per il terribile scontro, poi quelli di tensione. È successo tutto alla curva del Tamburello. Il pilota della Williams stava tentando il sorpasso ai danni di quello della Mercedes, che però non gli ha lasciato spazio. Così Russell è finito in parte sull’erba e questo gli ha fatto perdere il controllo della vettura, che andando in testacoda si è scontrata con quella di Bottas. Lo scontro è stato violento, l’impatto poi con il muro altrettanto duro. Sono volati via tantissimi detriti che hanno costretto i commissari di gara a sospendere il GP Imola 2021 con una bandiera rossa.

Una volta uscito dalla monoposto, Russell ha raggiunto Bottas, che era ancora all’interno della sua Mercedes, e gli ha rifilato uno schiaffo sul casco per il dito medio che il pilota finlandese gli aveva mostrato. Probabilmente hanno inciso anche le tensioni pregresse legate al loro futuro, visto che Russell potrebbe prendere il posto proprio di Bottas in casa Mercedes.

F1, INCIDENTE BOTTAS-RUSSELL E LITE

Tra l’altro nei team radio sono volate anche delle parolacce da parte di George Russell, che non ha preso bene l’incidente e attribuito a Valtteri Bottas la responsabilità. In realtà si tratta di un incidente di gara, visto che il pilota della Williams ha tentato il sorpasso a 300 km/h circa mettendo la ruota anteriore destra sull’erba, schizzando poi addosso alla Mercedes. Animi accesi, dunque, a bordo pista con i due piloti che si sono lanciati accuse a vicenda. Bottas, che per il suo gestaccio ha scatenato la furia del britannico, il quale è corso a rispondere dopo essere uscito dalla sua monoposto, è stato poi colto dalle telecamere seduto a terra, affranto per quanto accaduto, nonostante il casco mascherasse il volto. L’incidente comunque è finito sotto investigazione, dunque dopo la gara del GP Imola 2021 toccherà ai commissari stabilire chi ha ragione dei due.

