Incidente bus nelle Filippine: morti 17 passeggeri/ Pullman caduto in un burrone, 7 feriti gravi

Tragedia nelle Filippine dove un bus con a bordo diverse persone è precipitato in un burrone, causando la morte di ben 17 passeggeri. Come riferito dal sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa l’episodio si è verificato di preciso sulle montagne delle Filippine centrali nella giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023. Il veicolo stava viaggiando in una zona che notoriamente è “a rischio di incidenti” presso il comune di Hamtic, nella provincia di Antique, quando ha perso il controllo ed è caduto di sotto, così come precisato dal capo dell’agenzia regionale per la gestione dei disastri, Roderick Train. La situazione è particolarmente grave visto che, oltre ai 17 morti, vi sarebbero anche sette feriti in gravi condizioni, di conseguenza il bilancio finale delle vittime potrebbe aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore.

Quattro invece sono coloro che sono rimasti coinvolti in maniera marginale e che al momento sarebbero stabili in ospedale. “È una strada di montagna, quindi l’autobus è caduto dall’alto. Ecco perché l’impatto ha causato così tante vittime”, ha precisato Roderick Train parlando con l’agenzia di stampa internazionale AFP. Resta da capire cos’abbia causato questo gravissimo incidente e secondo alcuni testimoni si sarebbe trattato di un “guasto meccanico”, così come riferito dallo stesso Roderick Train, indicando che il conducente dovrebbe aver “perso il controllo” a causa di un “potenziale guasto ai freni”.

FILIPPINE, 17 MORTO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN BUS: LE OPERAZIONI DI RICERCA E SALVATAGGIO

Le operazioni di ricerca e di salvataggio sono state lunghe e complicate per via della zona impervia in cui è caduto il bus, ed ora si sta cercando di tentare di recuperare il veicolo. Non è ben chiaro come stia il conducente, se sia fra le vittime, i feriti o ne sia uscito illeso.

Come riferiscono i francesi di Le Figaro, purtroppo gli incidenti stradali mortali sono molto comuni nelle Filippine visto che gli automobilisti spesso non rispettano il codice della strada, mentre i veicoli hanno scarsa manutenzione o viaggiano sovraccarichi.

