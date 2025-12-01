Can Yaman ha raccontato di aver vissuto uno spiacevole incidente durante le riprese di Sandokan, in onda da stasera 1 dicembre 2025.

Nuova avventura professionale per Can Yaman che da questa sera – 1 dicembre 2025 – sarà protagonista su Rai Uno con la nuova serie tv ‘Sandokan’. Un remake del celebre titolo con il leggendario Kabir Bedi e dunque un’impresa ancor più ostica dati gli ovvi parallelismi dal punto di vista artistico. L’attore turco ha raccontato di essersi immerso totalmente nella trama e nell’impegno cercando appunto di offrire qualcosa di speciale agli appassionati: “Sono dovuto dimagrire, ho perso 10 kg in un mese”. A proposito di ‘immersione’ Can Yaman ha anche raccontato di un incidente sul set di Sandokan – come riporta Fanpage – che ha generato non poca paura e apprensione.

Sara Bluma, chi è la fidanzata di Can Yaman: si sono lasciati?/ Voci di crisi e indizi ‘criptici’

Non solo le difficoltà ovvie nel riuscire ad immedesimarsi nel personaggio al fine di offrire una performance quanto più intensa e credibile possibile, il set di Sandokan è risultato ostico per Can Yaman anche per via di uno sfortunato incidente da lui stesso raccontato. L’attore si trovava su una canoa che, per questioni di trama e con gli effetti di scena, sarebbe dovuta saltare in aria; qualcosa però sarebbe andato storto quando per le riprese in questione si è ritrovato in acqua alle prese con un imprevisto. “Il costume ha fatto effetto vela e mi ha totalmente avvolto, non riuscivo a liberarmi”.

Location Sandokan, dov'è stata girata la fiction Rai/ Esiste l'isola di Mompracem? Dove si torva Labuan

Can Yaman: “L’incidente sul set di Sandokan? Salvato dal regista…”

L’incidente di Can Yaman sul set di Sandokan poteva avere un esito decisamente peggiore; fortunatamente, tutto si è risolto al meglio per l’attore grazie anche al tempestivo intervento del regista: “Stava filmando sott’acqua e si è subito accorto del problema ed è accorso in mio aiuto”. Insomma, dai 10 kg persi all’imprevisto durante le riprese, è stata un’avventura totale per Can Yaman nei panni di Sandokan: ora il pubblico non vede l’ora di andare oltre il dietro le quinte e scoprire anche la bellezza della trama con l’attore turco protagonista.

Chi è Sandokan, differenze con l'originale e perché è stato scelto Can Yaman/ Regista svela il preciso motivo

Oltre i kg persi e l’incidente, sul set di Sandokan c’è stato anche da cimentarsi con le scene intime con il personaggio di Mariana. A tal proposito Can Yaman – riporta Fanpage – ha svelato: “Questa tipologie di scene le affronto come quelle d’azione, fa parte del copione”. Non si scompone l’attore turco ed è pronto a mostrare un nuovo lato artistico con la serie tv all’esordio questa sera – 1 dicembre 2025 – su Rai Uno.