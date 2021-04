Incidente cantiere Amazon: un morto e 5 feriti/ Alessandria, operaio colpito da trave

Incidente stamane nel cantiere del polo logistico di Amazon in quel di Alessandria, in Piemonte: un operaio è morto, mentre altre cinque persone sono rimaste coinvolte, anche se fortunatamente non in condizioni tali da destare preoccupazione per la loro vita. In base a quanto raccolto dai colleghi de IlSecoloXIX, a causare la morte bianca sarebbe stato il crollo di una trave, che avrebbe preso in pieno un operaio di 50 anni (compiuti tra l’altro da pochi giorni), originario dell’Albania.

La vittima si chiamava Flamur Alsela, era il caposquadra, ed era dipendente di un’azienda di Brescia, mentre lui era residente a Chiari, nel bresciano. Subito dopo la tragedia sono stati allertati gli uomini del soccorso, e sul luogo si sono recati il personale del 118, quello dei vigili del fuoco e i carabinieri, nonché i tecnici dello Spresal. Il cantiere, come riferisce IlSecoloXIX, risulta essere al momento blindato e sono ancora in corso le operazioni di soccorso, mentre Amazon ha diffuso una nota, in cui spiega: «Si tratta di un incidente terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità».

INCIDENTE AMAZON, MORTO OPERAIO: LA NOTA DI LEU

Così invece Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, che descrivendo la tragedia accaduta presso il cantiere del nuovo centro di smistamento di Amazon ha spiegato: «Un incidente sul lavoro in un cantiere di Alessandria con un morto e cinque feriti è un fatto gravissimo e inaccettabile.La magistratura avrà il compito di stabilire quanto accaduto e le responsabilità, ma accanto alla vicinanza alle famiglie, non si può non ribadire che senza una cultura diffusa della prevenzione e del rispetto delle leggi questa catena di tragedie non si fermerà mai. La ripresa nell’edilizia non può e non deve far arretrare di un millimetro la tutela dei lavoratori. Nessun profitto, nessuna fretta per consegnare il lavoro, può valere la vita di una persona». E’ il terzo incidente sul lavoro in tre giorni in Piemonte, e il bilancio di queste ultime 72 ore è pesantissimo: due persone sono morte e sei sono invece rimaste ferite.

