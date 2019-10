Incidente Catania: morti 4 giovani/ Auto contro guardrail: salvo il conducente

Ancora sangue sulle strade a seguito di un incidente avvenuto nel Catanese nelle scorse ore. A morire, purtroppo, quattro giovani, due dei quali minorenni. La notizia è riportata in queste ultime ore dai principali organi di informazione online che forniscono numerosi dettagli sull’accaduto, a cominciare dal luogo dell’incidente, la strada statale 121 che collega Paternò a Catania, in Sicilia, nei pressi dello svincolo per Belpasso. L’episodio si è verificato all’alba di oggi, domenica 13 ottobre, e i quattro ragazzi deceduti erano a bordo di una Seat Leon guidata da un 48enne, che invece è rimasto solo ferito. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che l’auto su cui era a bordo il gruppo si è schiantata contro il guard rail della rampa, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai quattro ragazzi.

INCIDENTE CATANIA: MORTI 4 GIOVANI

Sul posto, una volta lanciato l’allarme, si sono recati gli uomini del 118 nonché i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per estrarre i corpi dei quattro, purtroppo non più in vita. Le vittime sono una 28enne ragazza che conviveva con il 48enne guidatore, nonché un 20enne, un 17enne e una giovanissima di soli 15 anni. L’autista si trova al momento ricoverato presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, e non è in pericolo di vita in quanto le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Come detto sopra, non è ancora ben chiaro come mai l’auto sia finita contro il guard rail, e visto l’orario in cui si è verificato l’incidente non è da escludere il colpo di sonno, tipico dell’alba. Altre cause potrebbero essere la distrazione, un guasto meccanico, l’alta velocità o eventuali livelli tossicologici al di sopra del consentito. Nelle prossime ore il 48enne alla guida verrà sottoposto ai test di alcol e droga per escludere totalmente questa possibilità.

