Gravissimo incidente stradale avvenuto in quel di Catanzaro nella giornata di oggi, mercoledì 7 maggio 2025. Secondo quanto ricostruito dai principali organi di informazione online locali, due persone sono morte in quello che viene descritto come un vero e proprio inferno in galleria. Un’auto è finita violentemente contro un camion e l’automobilista e il passeggero non hanno avuto scampo e sono entrambi deceduti. L’episodio è accaduto di preciso lungo la strada statale 280, in una galleria dell’arteria della provincia di Catanzaro; qui, una Citroen Berlingo, un piccolo van utilizzato solitamente per il lavoro, è finito contro un cambio all’altezza del tunnel che precede lo svincolo per Marcellinata.

Il camion, da quanto è emerso, era fermo per un’avaria ma il Berlingo, forse non vedendolo, gli è finito contro, per un impatto che è stato devastante e purtroppo mortale. A perdere la vita sono stati Nicola Barbieri, originario di Vibo Valentia, nonché Ornella Pelle, nata invece a Cittanova, marito e moglie entrambi di anni 68.

INCIDENTE CATANZARO, IMPATTO DEVASTANTE, MORTI SUL COLPO

Immediata è stata la chiamata ai soccorsi ma quando gli uomini del personale sanitario sono giunti sul luogo segnalato per i due coniugi non vi era già più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito del tamponamento. Sul posto l’intervento anche dei vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorsi nella delicata operazione di recupero delle due persone coinvolte, visto che, come si può intuire anche dall’immagine che trovate qui sopra, il Berlingo è andato completamente distrutto nella parte frontale.

Ma come mai lo scontro? Non è ben chiaro cosa sia accaduto e la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma non è da escludere una distrazione del 68enne alla guida, così come un guasto della sua stessa auto ma anche un malore, che magari non abbia permesso al guidatore di controllare il mezzo, finendo dritto nella coda del camion.

INCIDENTE CATANZARO, STRADA CHIUSA PER I SOCCORSI

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le ore 8:00 e una volta che si è verificato lo scontro, anche per favorire il recupero delle due salme il tratto è stato chiuso alla circolazione, provocando enormi ripercussioni tenendo conto anche dell’orario di punta, quello in cui tutte le persone stavano andando a lavoro o a scuola. Non è ben chiaro se al momento il tratto sia stato riaperto ma in ogni caso fino a poco fa l’uscita obbligatoria per chi percorreva la SS280 era lo svincolo di Settingiano.

Quello di Catanzaro non è stato purtroppo l’unico incidente mortale di oggi visto che a Ficarazzi, vicino a Palermo, un 19enne ha perso il controllo della propria auto finendo contro il muro: era stato ricoverato in condizioni disperate per poi morire poco dopo presso l’ospedale Civico di Palermo: una mattinata quindi di sangue sulle strade italiane.