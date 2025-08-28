Incidente Chris Froome: caduta in allenamento, come sta? Ferite gravi per il ciclista britannico, portato in elicottero in ospedale (oggi 28 agosto 2025)

INCIDENTE CHRIS FROOME: CADUTA IN ALLENAMENTO, COME STA?

Brutta notizia per il mondo del ciclismo, che apprende dell’incidente capitato a Chris Froome in realtà ieri, mercoledì 27 agosto durante un allenamento. Il ciclista britannico è caduto nei pressi di Saint-Raphaël, nel dipartimento del Var in Francia ed è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone.

Queste sono le notizie riportate dai mass media francesi, secondo i quali Chris Froome, in carriera quattro volte vincitore del Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e 2017 e trionfatore anche due volte alla Vuelta e una al Giro d’Italia, sarebbe rimasto gravemente ferito ma è sempre stato cosciente, riuscendo anche a parlare con il suo entourage.

L’incidente Chris Froome non avrebbe causato traumi cranici e le condizioni del ciclista sono stabili. Gli esami medici ai quali è stato sottoposto hanno rilevato comunque un pneumotorace, la frattura di cinque costole e la frattura delle vertebre lombari. Di conseguenza Chris Froome sarà sottoposto a un intervento chirurgico questo pomeriggio.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute in seguito all’operazione. Intanto, sui social di Chris Froome è apparsa una storia, certamente pubblicata da membri del suo staff, in cui si precisa che nessun altro ciclista o veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente Chris Froome.

INCIDENTE CHRIS FROOME: IL BRUTTO PRECEDENTE DEL 2019

Scongiurate le più urgenti e possibili gravi conseguenze, è comunque un bollettino molto serio quello dovuto all’incidente Chris Froome, con la sensazione che di fatto si potrebbe trattare della fine della carriera del corridore che per diversi anni è stato il più forte al mondo per le grandi corse a tappe, dominando per diversi anni con il suo Team Sky in particolare al Tour de France, ma capace di completare il tris con Vuelta e Giro, in particolare grazie al memorabile capolavoro sul Colle delle Finestre verso Bardonecchia nel Giro d’Italia 2018.

La classifica generale di quel Giro d’Italia di sette anni fa è ancora oggi l’ultima vittoria nella carriera di Chris Froome, che l’anno seguente aveva messo nel mirino il sogno del quinto Tour de France ma subì un gravissimo infortunio al Giro del Delfinato, per la precisione sbattendo contro un muretto nella ricognizione della cronometro di Roanne. Da allora il campione non è più stato all’altezza della sua carriera precedente, non ha comunque voluto mollare ma questo nuovo incidente Chris Froome rischia evidentemente di essere un colpo durissimo.