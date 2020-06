Incidente Ciao Darwin 7, concorrente si “schianta”/ E Paolo Bonolis “E’ ancora viva?”

La puntata di Ciao Darwin 7 in onda stasera su Canale 5 in replica ci mostra un simpaticissimo siparietto durante la prova del Genodrome, con Paolo Bonolis letteralmente scatenato nei confronti dei suoi concorrenti. Tutto comincia con qualche battuta pungente su Tarzana, una delle concorrenti in gara. Il conduttore la incita a suo modo nelle varie tappe, spronandola ad accelerare i tempi. La concorrente getta il cuore oltre l’ostacolo ma si schianta su una piattaforma della piscina. “Benedetto Dio, lei si è completamente fratturata”, urla Bonolis. “Che diranno nella giungla se non torna? E’ ancora viva? Signora… non le è rimasto un arto integro”, dice il conduttore dopo l’incidente.

DOPPIO INCIDENTE A CIAO DARWIN 7: “SCHIANTO” IN PISCINA

La situazione degenera quando un’altra concorrente, con un abbigliamento in fantasia, si abbatte di pancia contro una piattaforma posizionata al centro della piscina. Paolo Bonolis capisce che non è nulla di grave e quando un altro concorrente va in suo aiuto, smorza ulteriormente la tensione con la consueta ironia: “non le tocchi le tet*e! Magari la signorina sopravvive ma rimane incinta”. Nonostante sia stato necessario un soccorso, la concorrente sta benissimo. Solo una brutta botta e tanto divertimento in una sfida bagnata e scivolosa. Da casa il pubblico si diverte nel rivivere le varie situazioni di questa settima stagione. Ciao Darwin, anche in replica, si conferma una sicurezza per Canale 5.



