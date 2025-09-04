A Corato, in provincia di Bari, un bimbo di 5 mesi sarebbe morto dopo un incidente d'auto: il piccolo schiacciato dall'airbag

Notizie drammatiche quelle che giungono da Corato, in provincia di Bari, dove un bimbo di 5 mesi è morto a seguito di un incidente d’auto, avvenuto tra l’altro in delle circostanze decisamente particolari. Secondo quanto riferito da TgCom24.it la vicenda è avvenuta nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 settembre 2025, alla periferia della località del barese e purtroppo il bimbo che si trovava a bordo dell’auto guidata dalla madre non ce l’ha fatta.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che la donna stesse guidando normalmente quando all’improvviso è sbucato un animale sulla carreggiata che ha obbligato la donna a svoltare improvvisamente. Ha così perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada e causando un impatto che ha purtroppo ucciso il piccolo. Il bimbo non è morto sul colpo ma è stato ritrovato dai soccorritori in condizioni disperate: portato in ospedale, nonostante i molteplici tentativi di salvargli la vita, alla fine è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate.

Sempre stando a quanto è emerso, sembra che il bimbo fosse all’interno dell’ovetto, che la madre aveva posizionato sul sedile davanti, ma dopo che l’auto è finita contro un albero si è attivato l’airbag che avrebbe di fatto rappresentato un ulteriore impatto per il piccolo, rimasto così schiacciato dalla forza del “pallone”.

INCIDENTE CORATO, MORTO BIMBO DI 5 MESI: APERTA INDAGINE

Al Policlinico di Bari, dove è stato portato con urgenza il neonato, le hanno provate tutte per salvarle ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca mentre la madre sarebbe rimasta ferita solo in maniera leggera, e si trova attualmente presso l’ospedale di Corato.

Sulla vicenda è stata aperta una indagine da parte delle forze dell’ordine per ricostruire nel dettaglio cosa è accaduto, nel frattempo sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio all’indirizzo della famiglia in queste ultime ore, a cominciare da quelle di Corrado De Benedittis, sindaco di Corato, che si è detto sconvolto e addolorato, esprimendo poi tutta la sua vicinanza alla famiglia.



INCIDENTE CORATO: ECCO PERCHE’ E’ MEGLIO METTERE L’OVETTO SUL SEDILE POSTERIORE

Ma perchè è sempre meglio non posizionare mai l’ovetto nel sedile anteriore? Proprio per via della pericolosità dell’airbag, che nello scoppio può schiacciare il bimbo. Qualora si volesse posizionarlo comunque davanti bisognerebbe disattivare l’airbag laterale, cosa che ogni auto può fare, ma evidentemente la madre – in buona fede – non l’ha fatto. Il sedile posteriore è inoltre più sicuro qualora dovessero verificarsi degli urti, soprattutto frontali e laterali, ed anche per questo il bimbo andrebbe posizionato in mezzo.

E’ inoltre consigliabile trasportare sempre il bimbo nell’opposto senso di marcia di modo da proteggere meglio il collo e la testa del piccolo, che fino a 15 mesi sono estremamente fragili. Purtroppo questa regola non viene quasi mai rispettata dai genitori che tendono a posizionare il piccolo nello stesso senso di marcia per poterlo vedere in faccia mentre guidano.