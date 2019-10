Incidente Cosenza: 4 giovani morti, 2 gravi/ Scontro frontale fra auto nella notte

Gravissimo incidente avvenuto nella notte appena passata, in provincia di Cosenza. Il bilancio è di quelli pesanti, visto che le vittime sono quattro, mentre i feriti gravi sono due. Come spesso e volentieri accade in questi casi, a perdere la vita sono stati dei giovani, un dettaglio che rende il tutto ancora più drammatico e tragico. Come riferisce l’edizione online di Rai News, l’episodio si è verificato attorno alla mezzanotte e venticinque fra sabato 5 e domenica 6 ottobre, sulla strada statale 107 Silana Crotonese; siamo all’altezza del bivio per Rende (in provincia di Cosenza, Calabria), nella frazione di Saporito. Immediato l’allarme e il conseguente arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale cosentino, accompagnati dagli uomini sanitari del 118, e dai carabinieri della compagnia locale, quelli di Rende.

INCIDENTE COSENZA: 4 GIOVANI MORTI, 2 GRAVI

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto sia accaduto, ma non è da escludere che l’asfalto scivoloso della strada abbia in qualche modo favorito lo scontro fra le due vetture. I quattro che sono morti erano tutti sulla stessa automobile, mentre i due feriti gravi, al momento ricoverati presso l’ospedale dell'”Annunziata” di Cosenza, si trovavano su un altro mezzo. Le autovetture coinvolte sono state una Volkswagen Polo ed una Citroen C3, e le due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Fra le possibili cause, un colpo di sonno (anche se l’orario non è di quelli tipici di questi “malori”), una distrazione, un guasto tecnico, ma anche l’alto velocità e un tasso alcolemico sopra il consentito. Nelle prossime ore è probabile che si conoscerà qualche dettaglio in più in merito a questa tragica vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA