Incidente Cuneo, morti 5 ragazzi Castelmagno/ 9 in macchina: “atroce, sbalzati fuori”

Erano in 9 in macchina (omologata per 6) e 5 di loro sono morti drammaticamente nell’incidente tragico avvenuto nella notte in provincia di Cuneo, sulle montagne di Castelmagno: la notizia terribile è stata data dopo la mezzanotte da una seconda auto che ha visto dietro di loro il fuoristrada Land Rover Defender finire di colpo fuori strada e precipitare in un piccolo dirupo. A bordo erano tutti giovanissimi, con il guidatore che aveva 24 anni mentre gli altri avevano tutti tra gli 11 e i 17 anni: sono morti in 5 – l’autista e 4 ragazzini – mentre altri quattro ragazzi sono feriti, di cui 2 sono però in gravissime condizioni all’ospedale Cto di Torino, secondo le fonti Ansa. Secondo una prima dinamica dell’incidente vicino Cuneo, i giovanissimi si erano diretti verso il Santuario S.Magno in Castelmagno per vedere le stelle cadenti nella spettacolare notte limpida delle montagne delle Alpi Cozie e stavano tornando attorno a mezzanotte dopo la bella serata trascorsa: il veicolo in discesa per la Valle Grana ad un certo punto, forse per una distrazione o forse per una manovra sbagliata, è uscita di strada in un tornante finendo nel piccolo burrone.

INCIDENTE CUNEO, LA TESTIMONIANZA DRAMMATICA DEI POMPIERI

Lo spettacolo all’arrivo dei soccorsi è terrificante, come raccontano i Vigili del Fuoco: «È stato un intervento tragico. Avevamo notizie frammentarie e confuse, sapevamo soltanto di un’auto fuori strada. Quando le nostre squadre sono arrivate sul posto, purtroppo, per cinque di loro non c’era più nulla da fare. Scenario atroce», ha spiegato Vincenzo Bennardo, comandante dei vigili del fuoco di Cuneo. Le vittime morte tutte sul colpo sbalzate dall’auto dopo l’incidente e il capottamento sono Marco Appendino (24 anni), i fratelli Nicolò ed Elia Martini, di 17 e 11 anni, Camilla Bessone di 16 anni e Samuele Gribaudo di 14 anni (fonte Quotidiano.net). Tutti erano residenti nel Cuneese ed erano in vacanza con le rispettive famiglie nella borgata Chiotti di Castellmagno: per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sarà necessario attendere la testimonianza dei superstiti, ma resta tragica la fatalità di salire in 9 in un’auto, seppur grande, ma omologata per 6 persone.



