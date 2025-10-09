Gene Simmons dei Kiss ha avuto un incidente stradale: tutti i dettagli

Momenti di paura a Malibu per Gene Simmons, il leggendario bassista e cofondatore dei Kiss. Nelle ultime ore, l’artista 76enne è stato protagonista di un incidente stradale avvenuto lungo la Pacific Coast Highway, una delle strade più trafficate e panoramiche della California. Ma, cos’è successo esattamente? Secondo quanto riportato dai media americani, Simmons avrebbe perso conoscenza mentre era alla guida del suo SUV. Al che, l’auto avrebbe iniziato a sbandare, urtando un veicolo parcheggiato ai margini della carreggiata. Per fortuna, non sono rimaste coinvolte altre persone e l’impatto non ha provocato feriti gravi.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e successivamente il musicista è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Gli agenti della contea di Los Angeles hanno confermato che l’artista avrebbe riferito di essersi sentito male poco prima dello schianto, probabilmente a causa di un calo di pressione o di un effetto collaterale legato ai farmaci. Difatti, la moglie, Shannon Tweed, ha spiegato che nelle ultime settimane il marito aveva modificato la terapia farmacologica e che il malore potrebbe essere legato anche a una disidratazione.

Gene Simmons coinvolto in un incidente stradale: come sta adesso

Ad ogni modo, dopo alcune ore di osservazione, Gene Simmons è stato dimesso e ora è potuto tornare a casa, dove pare si stia recuperando. “Sta bene, deve solo riposare e idratarsi di più“, hanno riportato, cercando di tranquillizzare i fan preoccupati. Infine, la polizia ha concluso le indagini sul posto, spiegando che l’incidente non è dipeso da un comportamento scorretto alla guida, bensì da un improvviso problema fisico.