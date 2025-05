INCIDENTE DI FEDERICA BRIGNONE, “MOLTO TOSTO: HO IL RECORD DI 42 PUNTI DI…”

Incidente di Federica Brignone, come sta la sciatrice azzurra e quali sono i suoi tempi di recupero? Questo pomeriggio, nel corso della puntata domenicale di “Verissimo”, ci sarà il gradito ritorno della 34enne atleta azzurra, stella dello sci alpino, che qualche tempo fa era stata ospite del rotocalco condotto da Silvia Toffanin per una intervista registrata praticamente alla vigilia del brutto infortunio patito quasi un mese fa e che aveva fatto temere addetti ai lavori e aficionados che non avrebbe potuto partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, per quella che sarebbe la ciliegina sulla torta della sua straordinaria carriera. In attesa di scoprire direttamente dalle sue parole come sta e come procede la riabilitazione, scopriamo qualcosa di più sull’incidente di Federica Brignone.

Come accennato, l’incidente di Federica Brignone dello scorso 6 aprile è stato un fulmine a ciel sereno non solo per il mondo dello sci italiano ma anche per tutti coloro che riponevano una speranza di medaglia nell’atleta milanese ma valdostana di adozione. Tuttavia, nonostante la gravità dell’infortunio, la diretta interessata aveva comunque trovato il modo di sdrammatizzare e prenderla con filosofia, mostrando grande forza di volontà nel lasciarsi alle spalle questo stop e la capacità di non abbattersi:” Stagione 24/25 finita col botto, avrei preferito quello di una bottiglia di spumante!” aveva scherzato Federica Brignone su Instagram all’indomani dell’operazione subita per via della frattura scomposta della tibia, del perone e pure dei legamenti mediali del ginocchio della gamba sinistra.

BRIGNONE, “A CORTINA NON SU UNA GAMBA SOLA: VOGLIO ARRIVARCI IN…”

“Sono già al lavoro per tornare al 100%. In ogni caso ho migliorato il mio record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno…” aveva aggiunto nel sopra citato post Federica Brignone, parlando della ferita e introducendo un argomento che nelle ultime settimane tiene molto banco sulla stampa sportiva nostrana, vale a dire i tempi di riabilitazione della sciatrice e le previsioni su quando tornerà in pista. “L’incidente è stato molto tosto, è un infortunio molto delicato perché coinvolge sia la parte ossea che tutta la parte legamentosa: è stato fatto un po’ un disastro per cui i tempi sono da valutare, navighiamo step by step” aveva raccontato la diretta interessata in un’intervista concessa al programma ufficiale giornaliero degli Internazionali d’Italia di tennis. Insomma, nonostante l’ottimismo che filtrava nei giorni scorsi, pare che la partecipazione alla kermesse a cinque cerchi di Milano-Cortina non sia scontata…

A confermarlo, appunto, è stata la stessa Federica Brignone che non si è sbilanciata sui tempi di recupero: ascoltando il parere di molti esperti, la possibilità di recuperare in vista di quell’importante appuntamento ci sarebbe, ma resta da vedere il modo in cui la stella dello sci azzurro ci arriverà, soprattutto dopo un lungo periodo di inattività. Insomma, alle Olimpiadi (che scatteranno a febbraio del 2026) ci andrà ma solamente se si sentirà al 100%: “Io ho sempre lavorato stagione per stagione, gara per gara… Quindi non dover cominciare adesso a pensare a qualcosa che ci sarà tra 9 mesi mi viene un po’ difficile” aveva candidamente ammesso, pur aggiungendo che il suo sogno è quello di essere al cancelletto di partenza delle gare olimpiche. “Ma presentarmi ai Giochi su una gamba sola avrebbe poco senso: voglio arrivarci in forma” aveva tagliato corto la Brignone.