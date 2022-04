INCIDENTE EVA HENGER E MASSIMILIANO CAROLETTI: 2 MORTI/ Alessi “salvi per le cinture”

ROBERTO ALESSI AGGIORNA SULLE CONDIZIONI DI EVA HENGER E MASSIMILIANO CAROLETTI

Roberto Alessi è intervenuto oggi in diretta a Pomeriggio 5 per aggiornare su quanto accaduto nelle passate ore in Ungheria, in merito al gravissimo incidente mortale nel quale sono rimasti coinvolti Eva Henger e Massimiliano Caroletti. Una coppia a bordo di una seconda auto coinvolta nel sinistro purtroppo è morta sul colpo. Eva e Massimiliano, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. A salvarli, come spiegato dal giornalista, sarebbero state le cinture di sicurezza. “Non sono in pericolo di vita, sottolineo perché c’era stato il terrore anche in Italia. La figlia 14enne Jennifer fortunatamente era a scuola”, ha spiegato Roberto Alessi.

Quindi il giornalista ha spiegato qual è stata la dinamica dell’incidente mortale: “erano in autostrada, pensa che Eva e Massimiliano erano andati a 80 km per prendere un cagnolino da regalare a Jennifer e sono andati in autostrada ma hanno avuto uno scontro frontale con un’altra auto dove c’era alla guida un uomo di 70 anni e la moglie di 68”.

INCIDENTE EVA HENGER E MASSIMILIANO CAROLETTI: COME STANNO

Purtroppo la coppia a bordo della seconda auto coinvolta nell’incidente stradale che ha visto protagonisti anche Eva Henger e Massimiliano Caroletti è morta sul colpo “mentre Eva e Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”, ha precisato ancora Roberto Alessi.

Ma come stanno dunque adesso la Henger e Caroletti? “In questo momento sono stati immediatamente portati in ospedale con l’elicottero, in due ospedali diversi per cui non sono insieme. Massimiliano ha una frattura dello sterno e non dovrà essere operato mentre Eva si è rotto un braccio, un tallone e il femore, dovrà essere operata ma non nell’immediato. Non è in pericolo di vita”, ha concluso Alessi.

