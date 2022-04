Incidente Eva Henger e Massimiliano Caroletti: come stanno?/ “Le fratture sono molte di più…”

Massimiliano Caroletti dopo l’incidente con la moglie Eva Henger

Tanta paura per Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti per l’incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti ieri in Ungheria. Entrambi sono fuori pericolo di vita, ma le lesioni riportate sono comunque serie. Lo ha confermato l’imprenditore in un messaggio pubblicato su Instagram. «Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutte le migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima».

MERCEDESZ HENGER SI RITIRA DALL'ISOLA DEI FAMOSI?/ L'appello di mamma Eva: "Vinci"

Il marito di Eva Henger ha fatto anche riferimento alla dinamica dell’incidente stradale: «Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile». Quindi, ha ringraziato tutti coloro che in queste ore li stanno travolgendo d’affetto con tanti messaggi: «Grazie infinite a tutti per l’affetto! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 chilometri. Daje amore mio… non si molla mai. Ti amo». Secondo le prime ricostruzioni, Massimiliano Caroletti sarebbe stato trasportato via in elisoccorso.

Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger/ Le nozze nel 2013, dopo che...

Parla la figlia di Eva Henger e Massimiliano Caroletti dopo l’incidente

Ieri a Pomeriggio 5 il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi aveva aggiornato il pubblico sulle dinamiche dell’incidente e sulla condizione di salute di Eva Henger e di suo marito. Il direttore di Novella 2000 aveva tranquillizzato tutti i fan della coppia: «Non sono in pericolo di vita. […] Erano in autostrada, pensa che Eva e Massimiliano erano andati a 80km per prendere un cagnolino da regalare a Jennifer e sono andati in autostrada ma hanno avuto uno scontro frontale con un’altra auto dove c’era alla guida un uomo di 70 anni e la moglie di 68. Purtroppo, la coppia è morta sul colpo mentre Eva e Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza».

Eva Henger e Riccardo Schicchi, chi sono i genitori di Mercedesz Henger/ "Ho sempre avuto un padre"

Poco dopo la notizia dell’incidente la figlia della coppia, Jennifer Caroletti, ha rassicurato quanti pensavano fosse rimasta coinvolta nell’incidente. «Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati ma io non ero in macchina e sto bene», ha scritto sui social, cogliendo l’occasione per prendere le difese della sorella Mercedesz Henger, criticata per la partecipazione all’Isola dei Famosi in Honduras nonostante l’incidente della madre. «Lei parte per l’Isola ed è vero ma è preoccupatissima come tutti quanti per nostra madre, quindi smettetela di insultarla, grazie a chi lo farà», ha aggiunto Jennifer Caroletti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA