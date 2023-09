Incidente ferroviario Brandizzo: il video choc dello schianto/ Il fischio, la frenata e gli operai travolti

Emerge un nuovo video relativo all’incidente ferroviario di Brandizzo, sulla linea tra Milano e Torino, dove cinque operai hanno perso la vita nella notte, mentre svolgevano dei lavori sui binari. Le immagini provengono dalle telecamere di sorveglianza e sono state rese note da Repubblica. Nel filmato si vede un convoglio sfrecciare alle 23:45 e quattro minuti dopo si sente prima un fischio (il segnale d’arrivo del treno) e poi, durante il passaggio davanti ad un’altra telecamera, il rumore stridente della lunga frenata, durata circa 30 secondi. Nelle immagini, dunque, anche il terribile impatto che non ha lasciato scampo ai cinque operai.

Il video si va ad aggiungere a quello realizzato da Kevin Laganà, una delle cinque vittime, la più giovane. L’operaio deceduto, proprio poco prima della tragedia, aveva ripreso con il proprio telefonino il cantiere: sottofondo si sentono delle voci, tra cui quella di Antonio Massa – uno degli indagati – che spiega ai colleghi di doversi spostare in caso di arrivo del treno. Dunque, tutto lascia pensare che gli operai non fossero ancora stati autorizzati a lavorare sulla linea, essendo questa ancora aperta al transito. Il video è stato girato dal giovane sui social ma non è stato mai pubblicato: i parenti lo hanno recuperato tra le bozze di Instagram e consegnato agli inquirenti.

Proseguono le indagini

I magistrati e la polizia ferroviaria stanno ora svolgendo ulteriori accertamenti sull’incidente ferroviario di Brandizzo, con le prove a loro disposizione: dovranno stabilire adesso i prossimi passi da compiere per risalire alla verità e soprattutto stabilire le responsabilità per quanto accaduto in provincia di Torino, nella notte del 30 agosto. Al momento gli indagati sono due: quello di Antonio Massa, addetto della RFI, e di Andrea Girardin Gibin, capocantiere della ditta Sigifer. I due sono riusciti a salvarsi, essendosi resi conto in tempo dell’arrivo del treno.

“Già altre volte operai sui binari con i treni” ha spiegato la stessa Procura di Ivrea. Dunque il lavoro con i binari ancora aperti al transito ferroviario è una pratica più comune di quello che si pensi tra gli operai: non è stato quindi un caso isolato quanto avvenuto la sera del 30 agosto a Brandizzo. Qui gli operai si sono trovati a lavorare alla manutenzione dei binari della linea ferroviaria nonostante il passaggio dei treni ancora in corso. A riferirlo sono stati proprio gli inquirenti della Procura di Ivrea dopo aver parlato con numerosi testimoni negli ultimi tre giorni.











