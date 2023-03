Incidente ferroviario in Grecia, 32 morti e 85 feriti/ Video, lo scontro fra 2 treni

E’ pesantissimo il bilancio di un incidente ferroviario che si è verificato nella serata di ieri in Grecia. Al momento le autorità, come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, parlano di 32 morti e 85 feriti, ma c’è il rischio che il numero delle vittime possa salire ulteriormente visto che molte persone sono state soccorse ancora in vita ma in condizioni disperate. L’incidente ferroviario è avvenuto di preciso nella tratta fra Atene e Salonicco, così come fatto sapere dai vigili del fuoco e stando a quanto spiegato, tre vagoni sarebbero deragliati, uscendo dai binari, nella zona della cittadina di Larissa, al centro del Paese: devastante è stato l’impatto con un treno merci da parte di un convoglio che trasportava 350 passeggeri.

Secondo quanto riferito dal canale tv Ert, a seguito dell’impatto uno dei vagoni avrebbe preso fuoco, intrappolando al suo interno diversi passeggeri che sarebbero così andati incontro ad un’orrenda fine. Sulla vicenda si è espresso il governatore regionale Kostas Agorastos che ha spiegato che “più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Purtroppo il numero di feriti e morti è probabile che sia alto”, confermando quindi i nostri timori espressi ad inizio pagina.

INCIDENTE FERROVIARIO GRECIA: 150 VIGILI E 40 AMBULANZE SUL POSTO

Per i media greci si tratta del “peggior incidente ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto” e la conferma la si è avuta anche dall’enorme macchina dei soccorsi messa in moto, 150 vigili del fuoco e ben 40 ambulanze per provare a salvare quante più vite possibile.

Sul luogo dell’incidente ferroviario in Grecia anche gru e altri mezzi meccanici per cercare di sollevare i vagoni ribaltati. “Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. È tragico. Cinque ore dopo, troviamo ancora cadaveri”, le parole di soccorritore sul luogo dell’incidente, così come si legge sull’Ansa. Degli 85 feriti, 53 sarebbero quelli al momento ricoverati in ospedale.

