Incidente Fioretta Mari: cosa accadde sul set del film Al posto tuo

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio su Rai 1 con La volta buona e, tra gli ospiti che si racconteranno ai microfoni di Caterina Balivo, c’è anche Fioretta Mari. La celebre attrice e regista teatrale italiana coglierà l’occasione per ripercorrere la sua lunga carriera nel mondo del cinema, della televisione e del teatro, che l’ha vista lavorare in numerosi film di successo. Tra questi c’è anche Al posto tuo del 2016, che tuttavia non rievoca in lei ricordi propriamente positivi, a causa di un incidente sul set che l’ha vista andare in coma e finire in ospedale.

Gianna Orrù: “Io truffata, sono arrabbiata con me stessa”/ “Mia figlia Valeria Marini mi aveva avvisata”

Ma come si è sviluppato nel dettaglio l’incidente di Fioretta Mari sul set? A raccontarlo era stata la stessa attrice nel 2022, nel corso di un’intervista ai microfoni di Serena Bortone nel salotto del programma pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno. “A fine riprese c’era un foglio su una botola, io ho messo i piedi con i tacchi. Sono caduta nella botola per tre metri“: una grave disattenzione da parte di terzi che ha messo in serio pericolo la vita dell’attrice.

Fioretta Mari, chi è e carriera: dal cinema ad "Amici"/ "Con Maria De Filippi undici anni meravigliosi..."

Fioretta Mari dopo l’incidente: il ricovero in ospedale e il coma

Fioretta Mari, durante il racconto dell’incidente sul set nel corso di quell’intervista, ha poi aggiunto: “Mi sono salvata aggrappandomi alle pietre, mi hanno portato in coma all’ospedale”. Dopo la caduta nella botola, dunque, l’attrice è stata prontamente trasportata e ricoverata in ospedale, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico.

Il colpevole, come raccontato, fu un fotografo che lasciò inavvertitamente la botola aperta con sopra un foglio. “Non ho voluto denunciare questo fotografo perché si rovinava la carriera. Non sono capace di portare rancore. Si vive troppo poco per perdere tempo a portare rancore”, ha raccontato l’attrice.

Tapiro da Striscia la Notizia, Fedez minaccia Staffelli di querela/ Poi svicola: “Ti chiamo dopo e parliamo”