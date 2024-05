Incidente Firenze in A1: coinvolti 4 camion e 3 auto/ 2 vittime e 5 km di coda in autostrada

Terribile incidente a Firenze, sull’autostrada A1 Milano-Napoli: poco dopo le 10 del 29 maggio sono rimasti coinvolti sette veicoli, quattro camion e tre auto. A perdere la vita nello scontro, avvenuto all’altezza di Figline Valdarno, poco dopo lo svincolo, sono state due persone, un uomo e una donna di 78 e 79 anni: i due viaggiavano su una delle auto coinvolte. Il tratto autostradale è stato chiuso a causa di una coda che si è formata di cinque chilometri.

Sul luogo sono immediatamente giunti i soccorsi, tra cui i Vigili del Fuoco di Figline Valdarno e quelli di Montevarchi, che hanno dovuto liberare i feriti dalle auto e dai camion ridotti in pessime condizioni. Tra i feriti, alcuni sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: tra questi un uomo di 47 anni per il quale è stato necessario l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno poi affidato le persone bisognose di cure alle ambulanze del 118 accorse sul posto: un giovane di 22 anni è stato portato in ospedale in codice verde.

Incidente a Firenze in A1: cinque chilometri di coda

Come spiega La Nazione, a causa dell’incidente è rimasta bloccata nel traffico un’ambulanza che viaggiava verso Firenze, con a bordo un bimbo che necessitava di un trasferimento al Meyer, da Foligno. Il mezzo era a pochi metri da dove è avvenuto lo scontro tra auto e camion e si è dunque trovato immischiato nel traffico bloccato: i vigili hanno fatto sì che il veicolo potesse riprendere la sua corsa verso Firenze.

Sul luogo sono poi arrivati anche mezzi della stradale e il personale di autostrade per la gestione del traffico. Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti che viaggiavano sull’A1 per Firenze di uscire a Incisa per poi rientrare a Firenze sud. Per lunghe percorrenze è stato invece consigliato di uscire a Valdichiana per percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e poi rientrare a Firenze Impruneta in autostrada.

