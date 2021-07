Incidente Fossacesia: auto e moto in fiamme sulla SS16/ Morto giovane centauro

Un drammatico incidente si è verificato a Fossacesia (Chieti) sulla SS16 nella mattinata di oggi, domenica 4 luglio 2021. Erano circa le 11 quando, in prossimità del chilometro 490 della carreggiata, ha avuto luogo un violento impatto tra un’auto e una moto all’altezza dello svincolo per il lungomare e l’uscita della Fondovalle Sangro. In seguito allo scontro, ambedue i mezzi si sono incendiati e le fiamme hanno trasformato nel giro di pochi minuti l’asfalto in un inferno di fuoco, con il rogo che si è poi successivamente propagato anche all’esterno della strada, considerata la presenza di vegetazione.

A lanciare l’allarme e allertare, di conseguenza, i soccorsi, sono stati gli altri automobilisti in transito o che hanno assistito alla scena. Sul luogo sono arrivati l’équipe sanitaria dell’ambulanza del 118 e anche un elicottero del servizio di emergenza, ma, purtroppo, per il giovane che si trovava alla guida della motocicletta, non c’è stato nulla da fare. La ragazza che si trovava dietro di lui, invece, è stata soccorsa, così come la donna alla guida della vettura, estratta dall’abitacolo.

INCIDENTE A SULLA SS 16: STRADA ANCORA CHIUSA

L’incidente di Fossacesia, avvenuto sulla strada statale 16, ha purtroppo mietuto una vittima in questa prima domenica di luglio, facendo registrare un nuovo decesso lungo la cosiddetta “Adriatica”. In questo momento, la carreggiata è momentaneamente chiusa al traffico veicolare, considerata la presenza sul posto, oltre che dei soccorritori del 118, anche dei vigili del fuoco di Fossacesia e delle forze dell’ordine, con queste ultime che stanno avviando le loro prime attività di indagine.

In particolare, i pompieri sono riusciti a sedare l’incendio, anche nelle aree limitrofe alla lingua di asfalto, mentre i carabinieri della compagnia di Ortona stanno eseguendo tutti i rilievi del caso, che si riveleranno immancabilmente utili nella ricostruzione della dinamica esatta del funesto sinistro, che ha reciso ancora una volta una giovane vita e consegnato alla provincia di Chieti e all’Italia in generale l’ennesima giornata di lacrime.

