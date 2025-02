Nonostante l’infortunio alla caviglia per il piccolo incidente Francesca Michielin non è entrata con le stampelle sul palco dell’Ariston. Ad arrivarci è stata aiutata da Carlo Conti ma non ha usato ausili speciali. Inoltre poco prima di cantare ha chiesto di bloccare tutto perché non aveva l’auricolare ed è per questo che è intervenuto Carlo Conti: “Francesca, e la caviglia rotta e l’auricolare…” Superato anche questo intoppo, però, Francesca si è esibita con la sua Fango in Paradiso catturando l’attenzione di tutti.

Sarà un Festival di Sanremo 2025 molto particolare per Francesca Michielin che si è infortunata alla vigilia della kermesse canora. La giovane cantautrice venete attraverso i suoi social, nei giorni scorsi aveva annunciato di essere caduta dalle scale e si è mostrata con una vistosa fasciatura ed il tutore alla gamba, ma come sta adesso dopo l’incidente Francesca Michielin? Ieri l’abbiamo vista sfilare al Green Carpet con le stampelle ed in seguito ironizzare sui social, infatti, l’artista non è riuscita a ritornare perfettamente in forma prima di Sanremo 2025.

Perché Francesca Michielin è con le stampelle sul palco dell’Ariston? Il motivo è stato ampiamente spiegato, facendosi fotografare in un Van con la gamba tesa la cantante aveva rivelato di essere caduta dalle scale: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale di Sanremo 2025” aveva ironizzato su Instagram citando la canzone con la quale ha partecipato la prima volta al Festival. Mentre oggi in conferenza stampa a far chiarezza su cos’è successo a Francesca Michielin ci ha pensato Carlo Conti rivelando che non è caduta dalla scalinata principale ma da una scala secondaria dietro le quinte.

Non c’è l’ha fatto dopo il piccolo incidente Francesca Michielin a togliersi il tutore e le stampelle prima della partecipazione al Festival. La sua dunque sarà una partecipazione a Sanremo 2025 insolita e fuori dal comune con tanto di stampelle. Tuttavia la giovane interprete non ha mai perso l’ottimismo ed il sorriso. Ieri ha ironizzato sul Green Carpet mentre oggi in un’intervista a RTL 102.5, oltre a definirsi pronta e carica ha anticipato sulla sua esibizione a Sanremo 2025: “Ormai sono una campionessa olimpica con le stampelle mi sono cresciuti i bicipiti e sto pensando di fare anche un gesto particolare dopo la mia esibizione.” Francesca con la sua Fango in Paradiso si esibirà per penultima.