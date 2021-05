Incidente Francesco Nuti, cos’è successo e come sta oggi?/ “Sedia a rotelle e..”

L’omaggio è doveroso oggi a Domenica In in occasione del 66esimo compleanno di Francesco Nuti che andrà in scena proprio domani. In questi anni molto spesso l’attore e regista è stato ricordato e nominato in tv, e non solo, ma in molti non sanno e non conoscono le sue attuali condizioni di salute. L’ultima volta che abbiamo avuto sue notizie certe è stato proprio in occasione del suo ricovero in una clinica specializzata a Roma ma la sua prima, rovinosa, caduta è avvenuta nel 2006. All’epoca si parlò di un poco chiaro incidente domestico che gli causò un ematoma cranico che lo ha portato al coma. Nella sua biografia, lui stesso raccontò di essere caduto dalle scale per poi addormentarsi e questo avrebbe causato poi il coma e poi un faticoso periodo di ripresa, a causa di un’altra terribile caduta. Il 21 settembre del 2016, infatti, venne portato d’urgenza al Cto di Firenze in seguito ad un altro incidente.

Ginevra Nuti, figlia Francesco Nuti/ Una sorpresa speciale per il papà a Domenica in

Incidente Francesco Nuti, cos’è successo e come sta oggi?

Dal secondo incidente del 20216, Francesco Nuti è costretto sulla sedia a rotelle per via delle sue difficoltà motorie e a rivelare qualcosa in più sulle sue attuali condizioni di salute è stata proprio la figlia Ginevra Nuti che ha spiegato: “Mio papà è stazionario. Ed è sereno. È necessario approcciarsi a lui in maniera delicata e sottile. Ho imparato a farlo tramite piccoli gesti, con gli sguardi. Si trova a Roma perché in questo modo è più facile per me prendermi cura di lui. Posso vederlo spesso”. Al suo fianco c’è anche il fratello Giovanni.

