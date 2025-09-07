Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo coinvolti in un incidente? I due attori ironizzano ma fan preoccupati: “Lui è ricoverato, io con un ematoma…”.

L’ironia è il suo cavallo di battaglia e lo dimostra non solo nel mondo dello spettacolo ma anche quando si tratta di raccontare qualcosa di tutt’altro che piacevole. Fan in apprensione per Francesco Paolantoni dopo l’ultimo reel pubblicato sui social dove, come da lui stesso raccontato con la comicità che lo contraddistingue, si trova in ospedale ricoverato per ragioni non proprio chiare. L’attore comico parte da uno dei suoi più classici e divertenti siparietti che spesso veicola tramite i social ma con la battuta finale in realtà rivela qualcosa che ha preoccupato non poco gli appassionati: “Non mi sento bene? Mi ricovero!”.

Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale; al di là dell’ironia e della capacità di strappare per sé e per gli altri un sorriso anche nei momenti di difficoltà, coloro che hanno visto il video sono ovviamente preoccupati per le condizioni dell’attore e per ciò che potrebbe essergli accaduto. Nessun riferimento diretto alla dinamica e alle circostanze che hanno determinato il ricovero ma un indizio, riferito ad un possibile incidente, sembra arrivare da un amico e collega, anche lui volto più che amato da telespettatori: Patrizio Rispo.

Francesco Paolantoni ricoverato, Patrizio Rispo di Un Posto al Sole con lui in ospedale: “Ematoma oculare e contrazione collo-spallare…”

Patrizio Rispo, icona di Un Posto al Sole, ha pubblicato anche lui un reel che lo ritrae con un occhio visibilmente gonfio e soprattutto sembrano esserci dei punti all’altezza del sopracciglio. Anche lui scherza sulle circostanze e, poco dopo, inquadra proprio Francesco Paolantoni autore del primo video raccontato che lo ritrae in un letto d’ospedale. L’attore della storica soap opera spiega: “Ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare”.

Stando ai due racconti, pare che Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo siano rimasti coinvolti in un incidente; ecco spiegato il ricovero dell’attore comico e le evidenti ferite riportate dall’icona di Un Posto al Sole. E’ lecito credere che nelle prossime ore arriveranno ulteriori spiegazioni rispetto a quanto accaduto.