Tanta paura ieri sull’isola di Pantelleria a seguito di uno scontro in volo fra due aerei delle Frecce Tricolori. Due velivoli della compagnia acrobatica italiana sono entrati in contatto, cadendo al suolo, ma fortunatamente nessuno dei piloti coinvolti è rimasto ferito. Come avviene spesso e volentieri le Frecce Tricolori erano impegnate in una esercitazione in vista di un evento quando, durante un’acrobazia, due aerei sono sono scontrati.

La fortuna ha voluto che il contatto sia stato minimo di conseguenza entrambi i velivoli sono riusciti in qualche modo ad atterrare senza precipitare al suolo e senza necessità che coloro che erano a bordo si dovessero lanciare. Fra i due aerei coinvolti, come riferisce il portale di TgCom24, ha avuto la peggio un aereo che è arrivato lungo sulla pista di atterraggio, terminando poi la propria corsa vicino ad uno costone di roccia. Inoltre, dopo l’impatto, uno dei due piloti lamentava un dolore alle gambe di conseguenza lo stesso è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura.

FRECCE TRICOLORI, INCIDENTE IN VOLO, COSA E’ SUCCESSO

Danni anche ai due aerei, soprattutto al muso nonché ad un’ala, provocati molto probabilmente sia durante lo scontro in volo quanto durante il duro atterraggio. Ad assistere alla scena vi erano decine di persone, ammaliate dallo spettacolo nei cieli delle Frecce Tricolori, ma quel pomeriggio di grande spettacolo ha rischiato di trasformarsi nel giro di pochi istanti in una tragedia. A riprendere il tutto un video che è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Pantelleria Experience”, che trovate a questo link, e che mostra appunto tutta la fase dello scontro. In volo vi erano le classiche dieci Frecce, la formazione tipo della compagnia aerea, dopo di che il gruppo si è diviso in tre: uno da cinque, uno da quattro e uno in solitario. In quello da quattro si è assistito al contatto durante un volo rovesciato, sembrerebbe uno scontro fra le due ali degli aerei.

FRECCE TRICOLORI, LEGGERMENTE FERITO UN PILOTA 32ENNE

Come detto sopra, fortunatamente gli aerei non erano così tanto danneggiati da risultare ingovernabili e alla fine i piloti sono stati abili nel riportarli a terra, salvando se stessi. A bordo di uno dei due vi era Luca Battistoni, 32enne, che avrebbe riportato un lieve trauma alle ginocchia (il pilota di cui sopra), e che è stato in seguito portato in ospedale per tutti gli accertamenti.

L’Aeronautica Militare ha diffuso una nota ufficiale per fare chiarezza su quanto accaduto, descrivendo l’incidente come “una separazione anomala della formazione”, durante la manovra che viene definita “cardiode”. I due velivoli coinvolti nello scontro più un terzo, sono atterrati sulla stessa isola di Pantelleria, mentre i restanti sette hanno eseguito un atterraggio nella base aerea di Trapani. Non è la prima volta che si verifica un incidente nelle Frecce Tricolori e l’ultimo evento drammatico era avvenuto a settembre 2023 presso l’aeroporto di Caselle Torino, causando la morte di una bimba di 5 anni.