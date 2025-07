Incidente Gabriel Garko sul set di Colpa dei sensi: l'attore finisce in ospedale e si mostra in sedia e rotelle, cos'è successo e come sta: "Non mollo"

Incidente per Gabriel Garko sul set di Colpa dei sensi, la nuova fiction di Canale5 che andrà in onda in autunno che lo vede protagonista insieme all’attrice Anna Safroncik. Proprio in questi minuti l’attore tramite il suo profilo Instagram ha condiviso la sua brutta disavventura annunciando di aver subito un brutto infortunio sul set che ha reso necessario il ricovero in ospedale. Garko non è sceso nei dettagli ma ha postato un video con un carosello di foto in ospedale in cui appare disteso in letto ed in sedia a rotelle.

Brutto infortunio per Gabriel Garko sul set di Colpa dei sensi. Sui social l’attore ha annunciato di essere rimasto vittima di un incidente: “Infortunio sul set.” subito dopo ha voluto ringraziare tutta l’equipe di medici ed infermieri che si sono presi cura di lui partendo dal Prof. Dario Pergugia e tutto lo staff di Casa di Cura Villa Mafalda. A voluto ringraziare anche per l’affetto e il supporto anche la casa di produzione della nuova fiction di Canale5 la Compagnia Leone ed i registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Nonostante tutto Gabriel Garko ha voluto tranquillizzare tutti promettendo di tornare in forma il prima possibile: “Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre “Colpa dei sensi”! 😜💪

Gabriel Garko sul set della nuova fiction di Canale5 Colpa dei sensi è rimasto vittima di un incidente. Non è chiaro che cosa gli sia successo. L’attore ha annunciato di aver subito un brutto infortunio che ha reso necessario il ricovero in ospedale sul suo profilo Instagram Gabriel Garko si è mostrato in sedie a rotelle ma combattivo e pronto a rimettersi in forma il prima possibile e ritornare sul set a girare le puntate della nuova serie tv. Proprio ieri era stato dato il via alle riprese che si sono interrotte ma che riprenderanno quando l’attore si sarà completamente ripreso, il prima possibile. Nel frattempo sono tantissimi i messaggi, di gente comune e non, che augurano a Gabriel Garko una pronta guarigione ed anche noi ci uniamo all’augurio.

