Incidente Gaia durante registrazione serale Amici 2024: infortunio al piede/ Furia dei fan: “Studio a pezzi”

Incidente per Gaia durante la registrazione del Serale di Amici 2024: infortunio ad un piede

Domani sera andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 23 ma ‘le talpe’ presenti in studio hanno già spoilerato delle anticipazioni su quello che è successo e che si vedrà poi sabato sera su Canale5. E ha destato molta preoccupazione l’incidente di Gaia De Martino ad Amici 2024. Infatti, stando a quanto riportato le anticipazioni e tra i vari anche GossipeTv e Leggo, durante la registrazione della puntata si è verificato un brutto infortunio al piede per Gaia De Martino.

L’incidente di Gaia nel Serale di Amici 2024 si è verificato durante la sua esibizione. La ballerina è finita al ballottaggio e proprio mentre stava ballando una scheggia le si è conficcata nel piede scatenando il panico in studio. Gaia è stata immediatamente soccorsa e portata via per ricevere le prime cure. Per fortuna tutto si è risolto nel giro di poco tempo e la ballerina non ha riportato gravi conseguenze dall’infortunio ma tutto ciò ha creato malumore sul web dove in molti hanno criticato le condizioni di sicurezza nello studio del programma condotto da Maria Di Filippi.

L’incidente di Gaia al Serale di Amici 23 si è risolto per il meglio nel giro di poco tempo. Non è la prima volta, però, che nello studio del talent di Canale5 si verifichino simili incidenti. Durante la registrazione della scorsa puntata, infatti, una mattonella si era staccata scatenando anche in quel caso il panico. La scena in quel caso è stata tagliata non è chiaro invece se anche questa volta, visto che il programma è stato interrotto per soccorrere la ballerina, l’incidente verrà mostrato.

Il web, quindi, si è scagliato contro la poco sicurezza del palco e dello studio di Amici di Maria De Filippi. I più critici e polemiche si sono riversati su X. In molti hanno riversato la loro furia. Un utente ha scritto: “Ma ci sarà un momento che non si rompe il palco?? Boh..Sto studio vi consiglio di cambiarlo perché la settimana scorsa la mattonella, ora la scheggia…non mi sembra tutto ok.” Qualcun altro invece ha scritto: “Questo studio sta cadendo a pezzi.”











