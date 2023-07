Incidente Garbagnate/ Resta in carcere l’uomo che ha travolto due 15enni, accusa di omicidio stradale

Convalidato l’arresto di Bogdan Pasca, il 32enne accusato di omicidio stradale che lunedì scorso avrebbe travolto con un furgone due 15enni a Garbagnate Milanese. Uno di loro, Valentino Colia, è morto nell’incidente e la giovane che era con lui, secondo quanto riporta Ansa, sarebbe ricoverata in gravi condizioni con prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Niguarda. Il gip di Milano Lidia Castellucci avrebbe deciso di confermare la custodia cautelare in carcere per l’uomo, difeso dall’avvocato Daniela Silvestre, a margine dell’interrogatorio che si è tenuto poche ore fa.

Stando alla ricostruzione finora trapelata dalle indagini dei carabinieri, il 32enne si sarebbe messo alla guida del mezzo ubriaco e senza patente e avrebbe travolto i due minorenni mentre, in sella alla loro bici, attraversavano la strada sulle strisce pedonali. A terra nessun segno di frenata, come sembra emergere dai rilievi condotti dagli inquirenti che indagano sulla tragedia. Il giudice per le indagini preliminari avrebbe accolto la richiesta della misura restrittiva in cella formulata dal pm Mauro Clerici, che nella sua istanza di custodia cautelare avrebbe evidenziato il pericolo di reiterazione del reato alla luce dei precedenti a carico dell’indagato: dal 2016, stando a quanto appreso dall’agenzia di stampa, Pasca sarebbe stato trovato al volante senza patente o in stato di ebbrezza in almeno tre occasioni.

Incidente Garbagnate: in un video l’istante in cui il furgone travolge i 15enni

Le indagini sul terribile incidente avvenuto la sera del 17 luglio scorso a Garbagnate, costato la vita al 15enne Valentino Colia, procedono a ritmo serrato. La ragazza che si trovava con lui sarebbe ricoverata in condizioni ritenute stabili ma comunque gravi a seguito dei traumi riportati nell’impatto che ha visto i due minorenni travolti da un furgone guidato da un 32enne senza patente e in stato di ebbrezza. In un video registrato dalla telecamera di sorveglianza di un negozio, secondo quanto riporta Il Giorno, sarebbero impresse le sequenze agghiaccianti dello schianto.

Il mezzo sembra raggiungere a velocità sostenuta le strisce pedonali su cui si trovavano i ragazzi e li investe, apparentemente senza rallentare. Sull’asfalto i rilievi non avrebbero evidenziato segni di frenata prima del punto di impatto e questo potrebbe aggravare la posizione dell’indagato, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio stradale a seguito della convalida della misura disposta dal gip di Milano. Valentino Colia avrebbe perso la vita sul colpo. Al vaglio degli inquirenti anche le testimonianze di alcune persone che si sarebbero trovate nella zona al momento della tragedia.











