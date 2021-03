Incidente genodrome a Ciao Darwin/ Dopo Gabriele Marchetti, addio gioco dei rulli

Ciao Darwin torna in onda a grande richiesta con una serie di repliche o solamente per riempire i buchi di programmazione lasciati vacanti dal Grande Fratello Vip al venerdì e così ecco che si ripropone anche l’argomento dell’incidente genodrome avvenuto ormai un paio di anni fa. Era il 2019 quando le anticipazioni del programma hanno rivelato che un concorrente poco più che 50enne, Gabriele Marchetti, aveva riportato gravissime conseguenze dopo l’incidente avvenuto nel corso della prove dei rulli. Trasportato in ospedale subito dopo la caduta, si era parlato per lui di conseguenze gravissime e del rischio paralisi. Proprio Fanpage.it aveva portato: “Gabriele è caduto in modo rovinoso. Cascato proprio male. Vista da lì, era molto brutta. Ci siamo accorti che lo portavano su dei sommozzatori e abbiamo notato che non si muoveva. E ci siamo subito allarmati. Ci diceva che non riusciva a muoversi e non riusciva a respirare”.

L’incidente genodrome a Ciao Darwin e la scomparsa del gioco dei rulli

Dopo l’incidente genodrome a Ciao Darwin, le cose sono cambiate perché non solo il gioco dei rulli è di colpo sparito lasciando così il pubblico orfano del divertente quanto pericoloso gioco, ma anche Paolo Bonolis ha commentato il drammatico momento dicendosi profondamente dispiaciuto: “Mi sta a cuore dirvi qualcosa. Vi sarà capitato di seguire nei giorni scorsi sui vari canali di informazione le notizie riguardanti l’incidente occorso a uno dei concorrenti della nostra trasmissione. Siamo umanamente dispiaciuti e siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati sin dal primo istante”. Il conduttore all’epoca ha spiegato di aver preso all’epoca tutte le misure necessarie pr il soccorso e che stavano sviluppando la questione anche se le polemiche in seguito non sono mancate.



