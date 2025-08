Giacomo Genny Urtis, incidente stradale a Olbia: paura e ferita al braccio, "Per fortuna nulla di grave". L'annuncio ai fan.

Incidente Giacomo Genny Urtis, la vacanza in Sardegna parte malissimo

È partita malissimo la vacanza di Giacomo Genny Urtis, che mentre si trovava sulla strada tra San Pantaleo e Portisco è stata coinvolta in un brutto incidente. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 agosto quando sulla strada provinciale 73 si sono scontrati ben 3 veicoli alle ore 14 circa, anche se la dinamica di quanto successo è ancora tutta da chiarire e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i dettagli dell’incidente.

Dopo lo schianto sono intervenuti sia la polizia che l’Ambulanza, che ha trasportato immediatamente le persone ferite all’ospedale più vicino, quello di Olbia, dove tutti sono stati sottoposti ad accertamenti e controlli. La notizia arrivata oggi riporta che tra i coinvolti nell’incidente c’è stata anche Giacomo Genny Urtis, medico chirurgo dei “vip”, che guidava un Audi oggi quasi completamente distrutta.

Giacomo Genny Urtis avvisa i fan: “Per fortuna niente di grave“

Sui suoi profili social, Giacomo Genny Urtis ha subito tranquillizzato i fan che sono venuti a sapere del suo incidente. Ecco cos’ha detto in una storia su Instagram: “Sono arrivata in Sardegna con la mia nuova Audi e sono rimasta coinvolta in un incidente“. Nelle storie ha anche fatto vedere il suo braccio ferito anche se al momento non ha riportato danni significativi. Giacomo Genny Urtis ha mostrato un video in cui mostra la sua auto distrutta davanti e la scritta “Inizio vacanze col botto” mentre si trovava seduta su un muretto a chiamare probabilmente i suoi cari per avvisarli di quello che era accaduto. Quello che conta è che non sia successo nulla di grave, soprattutto alle persone coinvolte nel sinistro. Intanto, la statale 73 ha subito grandi rallentamenti per tutto il pomeriggio del 4 agosto.

Giacomo Genny Urtis si è sottoposto ad un’operazione per diventare donna proprio questa estate. Sui suoi social è comparso un post in cui si vede il medico seduto su un lettino di ospedale dopo l’operazione, fatta proprio per il fatto di sentire ormai da tempo una certa disforia, una distanza tra il corpo e la mente: “Dentro mi sento sempre me stessa“, a fatto sapere a Chi Magazine. Al settimanale ha anche spiegato di essere felice, anche se suo padre non ha mai accettato la sua trasformazione.