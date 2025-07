Giorgetto Giugiaro coinvolto in un incidente choc con la sua auto a Porto Cervo: come sta il noto designer dopo l’impatto.

Brutto spavento per Giorgetto Giugiaro; il noto designer – come riporta La Gazzetta dello Sport – è stato coinvolto in un incidente choc mentre viaggiava a bordo della sua auto in Sardegna. Un tamponamento stradale che ha di fatto ribaltato la sua vettura, una Land Rover Defender 100, determinando così l’uscita di strada per diversi metri. I fatti risalgono a questa mattina presso Porto Cervo in una strada che risulta essere particolarmente ostica dal punto di vista della percorribilità e dei rischi.

A dispetto delle dinamiche visive e delle immagini trapelate a proposito dell’incidente choc che ha visto coinvolto Giorgetto Giugiaro, il noto designer è fortunatamente rimasto illeso riuscendo ad abbandonare la vettura ribaltata pochi secondi dopo lo scontro. Come riporta il portale d’informazione, sul momento il designer era particolarmente scosso anche per via dell’impatto con gli airbag che hanno sicuramente e fortunatamente attutito l’impatto prolungato.

Giorgetto Giugiaro coinvolgo in un incidente choc a Porto Cervo: come sta il designer e indagini in corso per comprendere la dinamica

Giorgetto Giugiaro è stato soccorso in tempi brevi sul luogo dell’incidente e – come riporta La Gazzetta dello Sport – si trova ora presso l‘ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute e gli esami necessari per appurare che nulla sia compromesso dopo l’incidente choc di questa mattina su una strada di Porto Cervo. Attualmente in corso anche ulteriori accertamenti per comprendere le circostanze e le cause alla base dell’uscita di strada repentina della vettura di Giorgetto Giugiaro e conseguente ribaltamento; una dinamica che avrebbe potuto avere effetti decisamente più gravi di quelli riscontrati, per fortuna, dal noto designer.