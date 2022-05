Incidente Giro d’Italia 2022: moto investe ciclisti/ Video, giù in 4: c’è anche Kluge

Incidente al Giro d’Italia 2022 in occasione della quarta tappa della corsa rosa attualmente in corso di svolgimento e scattata da Avola con arrivo spettacolare sull’Etna. Dopo una caduta nei primissimi chilometri, nel centro storico di Noto, c’è stato infatti un altro brutto impatto in un tratto di salita e che ha visto coinvolti non soltanto quattro corridori, bensì anche una moto di servizio, che stava probabilmente tentando di risalire il gruppo dopo essere rimasta attardata o, per meglio dire, imbottigliata nel traffico di biciclette per motivi ancora da chiarire. Sono stati momenti di terrore, con la moto che ha colpito almeno quattro ciclisti, finiti a terra.

INCIDENTE GIRO D’ITALIA 2022: SCONTRO MOTO-CICLISTI

Le immagini dell’incidente avvenuto al Giro d’Italia 2022 sono state pubblicate online da Eurosport e mostrano nel dettaglio l’accaduto: una moto dell’organizzazione ha perso aderenza sull’asfalto, con il suo pilota che è caduto a terra, non senza provocare “il volo” di almeno altri quattro atleti, in base a quanto si riesce a scorgere dalle immagini proposte nel corso della diretta televisiva. Fortunatamente, pare, senza conseguenze importanti per nessuno dei ciclisti e neppure per il motociclista. Tra coloro che sono rimasti coinvolti nella caduta figurano senza dubbio Luca Covili della Bardiani e Roger Kluge della Lotto Soudal.

Che botta ragazzi! 💥🤕 Brutto impatto tra la moto di servizio e il gruppo nei primi chilometri della quarta tappa!#Giro | #Giro105 | #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/LtRR3wyxcW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 10, 2022

