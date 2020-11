Incidente Grosjean: Haas esplode e si spezza/ Video F1: incendio, il pilota è vivo

Paura in Formula 1 per il bruttissimo incidente di Romain Grosjean a bordo della sua Haas nel GP del Bahrain 2020. È accaduto tutto al primo giro, subito dopo la partenza della gara. Chi la stava seguendo si è accorto solo di un maxi-incidente e all’improvviso ha visto una palla di fuoco. Il pensiero è volato subito al pilota, ma le immagini sono state subito staccate dalla regia in attesa di rassicurazioni sulle condizioni del pilota francese. Il filmato trasmesso dopo ha chiarito quanto accaduto, con tutti i piloti ai box (perché nel frattempo la gara è stata sospesa) sbigottiti mentre la puzza di bruciato arrivava fino in pit lane. La Haas è stata colpita da Kvyat, quindi Grosjean ha perso il controllo dell sua monoposto ed è finito contro il guardrail. La vettura si è completamente spezzata in due ed è a questo punto che sono divampate le fiamme. Grosjean, miracolosamente illeso, è riuscito a scappar via e a lanciarsi dal guardrail con un medico della pista subito pronto a tirarlo verso di sé per metterlo in sicurezza.

INCIDENTE GROSJEAN: HAAS ESPLODE E SI SPEZZA

Visibilmente scosso per l’incidente, Romain Grosjean è apparso anche zoppicante mentre i medici lo accompagnavano all’interno dell’ambulanza che lo ha poi trasportato al centro medico dove verrà sottoposto a tutti gli esami del caso. Non si esclude che sia stato proprio l’Halo a salvare la vita al pilota francese, perché gli avrebbe fatto da scudo, impedendogli di restare incastrato nel guardrail e quindi di poter uscire subito e scappar via dalla monoposto di Formula 1. Le sue condizioni fisiche al momento non preoccupano, ma avrebbe delle bruciature alle mani e alle caviglie in seguito alle fiamme che sono subito divampate. Arrivato al centro medico, Grosjean è stato subito visitato, mentre nel frattempo sono cominciate le operazioni per il trasferimento in elicottero verso l’ospedale più vicino. Probabilmente è necessario trattare le bruciature che ha riportato. Non trascurabile l’aspetto psicologico di questa vicenda, perché Grosjean è apparso molto scosso.

🇧🇭 FLASH – Vidéo impressionnante de Romain #Grosjean s’extirpant in extremis de sa voiture venant de prendre feu. Le pilote 🇫🇷 de #F1 est brûlé aux mains et aux chevilles. Le halo lui a visiblement sauvé la vie. #BahrainGP pic.twitter.com/ClZKonijRZ — Mediavenir (@Mediavenir) November 29, 2020





