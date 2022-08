Incidente Hamilton Alonso a Spa/ Video F1, Fernando insulta Lewis: “Che idiota…”

Scintille tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton nella gara di Spa del Gp del Belgio 2022. Non solo in pista, ma anche nel team radio trasmesso dopo il loro incidente. È successo tutto al primo giro, nel quale il pilota della Mercedes si è reso protagonista di un errore piuttosto grave, che tra l’altro ha posto fine alla sua gara di Formula 1, visto che è finita poi a causa di una perdita di olio. Nessuna investigazione per il loro contatto, ma è un episodio destinato a far discutere perché il britannico ha tentato il sorpasso dalla parte esterna sinistra, andando poi a chiudere lo spagnolo, il quale nulla ha potuto con la sua Alpine per evitare l’impatto.

Nell’impatto, la Mercedes di Lewis Hamilton è finita sull’anteriore sinistra di Fernando Alonso per poi finire fuori strada. Il britannico ha provato a restare in pista, ma sono cominciati i problemi per la sua monoposto: infatti, ha cominciato a perdere olio. Pertanto, dai box sono stati costretti a fermarlo.

INCIDENTE HAMILTON ALONSO: VOLANO INSULTI…

Ma a far discutere sono le parole che Fernando Alonso ha riservato a Lewis Hamilton dopo il loro incidente nel Gp del Belgio 2022 di Formula 1. “Che idiota, questo ragazzo sa correre solo partendo primo“, ha detto il pilota della Alpine nel team radio subito dopo il contatto con il pilota della Mercedes. Resta da capire la reazione di quest’ultimo appena verrà a conoscenza di queste dichiarazioni, che – va detto – sono state rese a caldo dal pilota spagnolo, alle prese con una gara complessa.

Ma va anche capita la posizione di Hamilton riguardo l’incidente, visto che è apparsa incomprensibile come manovra, azzardata considerando che erano tutti al primo giro di una gara come quella di Spa che è sempre generosa per quanto riguarda i colpi di scena. Per ora Hamilton è stato mostrato dalle telecamere mentre torna mestamente, col casco ancora in testa, ai box.

