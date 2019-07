Incidente Hamilton GP Germania 2019/ Video F1: fuori pista, poi caos ai box Mercedes

Incidente anche per Lewis Hamilton nel GP di Germania 2019 di Formula 1. Il pilota della Mercedes è stato però più fortunato di Charles Leclerc, rimasto insabbiato dopo essere uscito fuori pista all’ultima curva. Il campione del mondo in carica è finito lungo nello stesso punto in cui è uscito il pilota della Ferrari, ma lui – con un mix di fortuna ed esperienza – è riuscito a rientrare. Nonostante sia andato in sovrasterzo, è riuscito a controllare la Mercedes e poi a rimetterla in pista, ma con l’ala anteriore danneggiata. Visto che aveva margine per entrare subito ai box ha imboccato la pit lane, ma con una manovra pericolosa perché ha tagliato la strada che porta al rettilineo per entrare ai box. E infatti si è beccato per questo una penalità di cinque secondi. I problemi però per Hamilton non sono finiti qui: quando ha effettuato il pit stop c’è stato il caos. I meccanici non si aspettavano l’arrivo del pilota, quindi hanno mostrato non poca incertezza. Le gomme non erano pronte e neppure l’ala anteriore.

VIDEO INCIDENTE HAMILTON GP GERMANIA 2019 E CAOS AI BOX

Il pit stop di Lewis Hamilton dopo l’incidente è stato più lungo del previsto, anche a causa del caos che si è creato tra i meccanici tra chi doveva prendere le gomme e chi montare l’ala anteriore, come si evince dal video. E alla fine entrambe le operazioni sono state completamente lentamente. Eppure Hamilton, grazie al margine che aveva costruito fino ad allora in gara, è riuscito a rientrare al quarto posto, per poi salire in questa fase al terzo. Al 48esimo giro è però finito al dodicesimo posto dopo la sosta ai box per alcuni problemi sulla monoposto. Bisognerà poi considerare al termine della gara i cinque secondi di penalità, a cui potrebbero aggiungersene altri visto che ha guidato molto lentamente dopo la safety car. E dunque rischia una penalità di altri cinque secondi dopo gli altri che gli sono stati comminati. In ogni caso, in una gara difficile come si è rivelata questa di oggi, Hamilton se la sta cavando molto bene. Altri hanno infatti pagato a caro prezzo l’uscita fuori pista. Lui invece se l’è cavata con tanta apprensione e una (per ora) penalità.

Após o despiste de Hamilton, o tempo imesno do pitstop, para asa e mais. A equipa não estava preparada. @518mc pic.twitter.com/NpNferM3Fl — RTP Mundial de F1 (@f1rtp) July 28, 2019





